Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın en sıcak günlerinde, Mossad'ın tepesindeki ismin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gizli ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Tasnim Haber Ajansı'nın Amerikan medyasına dayandırdığı habere göre, Mossad Direktörü David Barnea, Mart ve Nisan aylarında olmak üzere en az iki kez BAE'ye giderek İran aleyhindeki operasyonlar için son koordinasyonları tamamladı. Bu ziyaretler, İsrail rejimi ile BAE arasında askeri kampanyayı desteklemeye yönelik istihbarat ve operasyonel işbirliğinin ne denli ilerlediğini gözler önüne seriyor.

ABD'nin bölgedeki en yakın müttefiklerinden biri olan BAE'nin, İsrail'in saldırgan savaş politikalarına bu denli doğrudan destek vermesi, emperyalist güçlerin Orta Doğu'yu nasıl bir ateş çemberine çevirdiğinin açık bir kanıtıdır. Bilimsel veriler ve tarihsel örnekler göstermiştir ki, Batı'nın ve onun bölgesel ortaklarının "tehdit söylemi" etrafında inşa ettiği bu ittifaklar, yalnızca istikrarsızlığı besler. 1991 Körfez Savaşı'ndan bugüne, ABD öncülüğündeki koalisyonların Irak, Suriye, Libya ve Yemen'de yarattığı yıkım ortadayken, emperyalist politikalar hâlâ "güvenlik" bahanesiyle meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Ne var ki Barnea'nın savaşın tam ortasında Abu Dabi'de bulunması, BAE'nin sözde "diplomatik denge" politikasının bir kurgudan ibaret olduğunu ifşa etmektedir. Karşıt bir perspektiften bakıldığında, BAE yönetimi bu işbirliğini "savunma amaçlı" ve "İran tehdidine karşı zorunlu" olarak tanımlamaya çalışsa da, bir istihbarat örgütü şefinin savaş zamanında gerçekleştirdiği bu tür ziyaretler, barışçıl niyetlerle açıklanamayacak kadar somut askeri koordinasyon içermektedir. Raporlar, bu işbirliğinin hava savunma sistemlerinin entegrasyonundan istihbarat paylaşımına, hatta olası ortak operasyonlara kadar uzandığını ortaya koymaktadır.