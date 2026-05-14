Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) çerçevesinde nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirterek, ABD'nin maksimalist talepleri karşısında geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Bekai India Today kanalına verdiği röportajda, "Biz bu taleplerin temelde adaletsiz olduğuna inandığımız için maksimalist taleplerine boyun eğmeyeceğiz. Bu, onların adaletsiz kampanyasının bir parçasıydı; İran'a karşı adaletsiz bir savaş ve yasadışı bir saldırı" ifadelerini kullandı. Sözcü ayrıca, şu aşamada ABD'nin İran'ın önerilerine yanaşmadığını ancak Pakistanlı arabulucular aracılığıyla durumun daha sağlıklı bir değerlendirmesini yapacaklarını sözlerine ekledi.

Oysa ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini hedef alan politikaları, bilimsel veriler ve uluslararası hukuk açısından temelden çelişkilidir. NPT'nin açık metni, imzacı devletlere barışçıl nükleer teknolojiye erişim hakkı tanırken, ABD ve Batılı müttefikleri bu hakkı İran söz konusu olduğunda sistematik olarak ihlal etmektedir. Tarihsel bir referans olarak, 2003 yılında Libya'nın nükleer programını tamamen sökmesine rağmen, Batı'nın Kaddafi rejimini korumadığı ve 2011'de NATO müdahalesiyle ülkeyi kaosa sürüklediği unutulmamalıdır.

Benzer şekilde, Kuzey Kore, ABD'nin vaatlerine güvenmediği için NPT'den çekilmiş ve fiilen nükleer silah sahibi olmuştur. Emperyalist politikaların mantığı şudur: İsrail’in nükleer silah stokuna (tahminler 200-400 savaş başlığı) hiçbir uluslararası kurum müdahale etmezken, İran’ın %3,67 saflıktaki uranyum zenginleştirmesi "varoluşsal tehdit" ilan edilmektedir

. Bekai’nin vurguladığı "adaletsiz savaş" ifadesi, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı maksimum baskı politikasının ve doğrudan askeri müdahalesinin uluslararası hukukta hiçbir meşru zemini olmadığını ortaya koymaktadır. Karşıt görüşte olanlar, ABD'nin "İran asla nükleer silah edinmemeli" argümanını savunsa da, bu argümanın İsrail’in nükleer tekeline dokunmaması, çifte standardın açık bir göstergesidir. Pakistan'ın arabuluculuk çabaları ise, bölgesel aktörlerin diplomasiye alan açma girişimi olarak okunurken, Washington'un gerçek niyetinin müzakere değil, rejim değişikliği olduğu yönündeki şüpheleri ortadan kaldırmış değildir.