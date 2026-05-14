İbrahim Emin’den Beyrut Yönetimine Sert Eleştiri: “Washington Görüşmeleri Sonuç Değil, Yeni Baskılar Getirebilir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da İsrail ile devam eden gerilim ve diplomatik temaslar tartışma konusu olmaya devam ederken, El‑Ahbar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Emin’den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Emin, kaleme aldığı köşe yazısında Beyrut yönetiminin ABD üzerinden yürüttüğü müzakere sürecini eleştirerek, hükümetin sahadaki gerçek dengeleri yeterince hesaba katmadığını ifade etti.

Emin’e göre Lübnan hükümeti, İsrail karşısında siyasi ve askeri anlamda etkili bir baskı unsuru ortaya koyamıyor. Yazıda, resmi makamların müzakere sürecinde “gerçek güç dengelerinden kopuk” hareket ettiği savunulurken, özellikle direniş hareketinin sahadaki etkisinin görmezden gelinmesinin ciddi bir stratejik hata olduğu belirtildi.

Washington’da yürütülen temasların Lübnan adına somut kazanımlar üretmeyeceğini ileri süren Emin, ABD’nin bölgede tarafsız bir arabulucu gibi davranmadığını da öne sürdü. Yazıda, mevcut diplomatik sürecin İsrail üzerindeki baskıyı azaltabileceği ve Tel Aviv yönetimine askeri operasyonlarını sürdürme konusunda daha rahat bir alan açabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Lübnan’da son dönemde özellikle sınır hattında yaşanan gelişmeler, hükümetin diplomatik yaklaşımı ile direniş ekseninin güvenlik politikaları arasındaki görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı. Bazı siyasi çevreler uluslararası müzakerelerin sürdürülmesini savunurken, diğer kesimler İsrail’in yalnızca sahadaki dengeyi dikkate aldığını öne sürüyor.

Uzmanlara göre Lübnan’daki iç siyasi kırılganlık ve bölgesel gerilimler, hükümetin hareket alanını daraltırken, Washington üzerinden yürütülen girişimlerin etkisi de tartışmalı hale geliyor. İsrail-Lübnan hattındaki mevcut gerilimin kısa vadede diplomatik yollarla tamamen kontrol altına alınmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.