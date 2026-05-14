İsrail’de “İran’a Casusluk” Davası: Tır Şoförünün Stratejik Noktalara İlişkin Bilgi Topladığı İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında bir tır şoförünün İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkarıldığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre zanlının, belirli askeri ve stratejik bölgeler hakkında bilgi toplamakla suçlandığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin çeşitli noktalarda gözlem yaptığı, bazı kritik tesislere ilişkin veri toplamaya çalıştığı ve elde ettiği bilgileri İran bağlantılı kişilere ilettiğinin öne sürüldüğü aktarıldı. İsrail güvenlik kurumları ise soruşturmanın uzun süredir devam ettiğini ve olayın istihbarat birimleri tarafından yakından takip edildiğini duyurdu.

Yerel medya organlarında çıkan haberlerde, zanlının lojistik sektöründeki görevi nedeniyle ülkenin farklı bölgelerine erişim sağlayabildiği ve bu durumun soruşturmayı daha hassas hale getirdiği ifade edildi. Savcılık kaynakları, suçlamaların doğrulanması halinde davanın son yıllardaki en dikkat çekici casusluk dosyalarından biri olabileceğini belirtiyor.

İsrail güvenlik çevreleri son dönemde İran bağlantılı olduğu öne sürülen istihbarat faaliyetlerine karşı alarm seviyesinin yükseltildiğini açıklamıştı. Özellikle askeri tesisler, enerji altyapıları ve kritik ulaşım noktaları çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtiliyor.

Uzmanlar, İsrail ile İran arasında uzun süredir devam eden gölge savaşının yalnızca askeri alanla sınırlı kalmadığını, istihbarat ve siber güvenlik boyutunda da yoğun bir rekabet yaşandığını değerlendiriyor. Son dava da iki ülke arasındaki gerilimin farklı alanlara yayıldığını gösteren yeni örneklerden biri olarak yorumlanıyor.