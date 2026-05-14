Lübnan Cephesindeki Açık İsrail Ordusunda Dengeleri Değiştiriyor: Kadın Asker Tartışmalarında Yeni Dönem

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunda kadın askerlerin görev alanlarına ilişkin yıllardır süren tartışmalar, kuzey cephesinde yaşanan güvenlik baskısıyla birlikte yeni bir boyut kazandı. Özellikle Lübnan sınırında artan askeri hareketlilik ve personel ihtiyacı, ordunun saha uygulamalarında daha esnek bir yaklaşım benimsemesine yol açıyor.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelere göre, son aylarda kuzey bölgelerinde devam eden yüksek alarm durumu nedeniyle birçok birlikte personel açığı oluştu. Bu durumun, daha önce dini gerekçelerle sınırlandırılan bazı görevlerde kadın askerlerin daha aktif biçimde yer almasının önünü açtığı belirtiliyor.

Ordu içerisindeki bazı dini gruplar geçmişte kadın askerlerin belirli operasyonel alanlarda görev yapmasına karşı çıkarken, güvenlik bürokrasisinin mevcut koşullarda “saha gerçeklerinin öncelikli hale geldiği” görüşünü savunduğu aktarılıyor. Özellikle istihbarat, sınır gözetleme ve lojistik destek alanlarında kadın personelin görev yükünün arttığı ifade ediliyor.

Konu, İsrail siyasetinde de yeni bir tartışma başlığına dönüşmüş durumda. Muhafazakâr çevreler ordunun geleneksel hassasiyetlerden uzaklaştığını savunurken, bazı güvenlik uzmanları mevcut tehdit ortamında operasyonel ihtiyaçların öncelik taşıdığı görüşünde birleşiyor.

Analistler, Lübnan cephesindeki gerilimin uzaması halinde İsrail ordusunda insan kaynağı planlamasının daha büyük bir sorun haline gelebileceğini belirtiyor. Bu durumun yalnızca askeri yapıyı değil, toplum içindeki din-devlet ve güvenlik tartışmalarını da etkileyebileceği değerlendiriliyor.