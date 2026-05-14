ABD’den Polonya Kararı: Binlerce Askerin Sevkiyatı Son Anda Durduruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanlığı’nın Polonya’ya gönderilmesi planlanan geniş kapsamlı askeri sevkiyatı durdurduğu yönündeki haberler, Avrupa güvenlik gündeminde dikkat çekti. Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, yaklaşık 4 binden fazla askeri personel ile önemli miktarda askeri ekipmanın transferi son aşamada iptal edildi.

Sevkiyatın hangi gerekçeyle askıya alındığına ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı açıklama yapılmazken, kararın Pentagon içindeki yeni stratejik değerlendirmelerle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Bazı uzmanlar, Washington’un Avrupa’daki askeri varlığını yeniden yapılandırma sürecine girmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Polonya son yıllarda NATO’nun doğu kanadında en fazla askeri yığınak yapılan ülkelerden biri haline gelirken, ABD’nin bölgede kalıcı üs ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımları Moskova tarafından yakından takip ediliyordu. İptal edilen sevkiyatın, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası oluşan güvenlik denkleminde yeni soru işaretleri yarattığı belirtiliyor.

Güvenlik analistleri, kararın tamamen geri çekilme anlamına gelmediğini ancak Washington’un askeri önceliklerinde değişim sinyali verdiğini ifade ediyor. Son dönemde ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine daha fazla odaklanmasının, Avrupa’daki bazı planlamaların yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceği yorumları yapılıyor.

Polonya hükümetinden konuya ilişkin ilk açıklamalarda ise NATO iş birliğinin sürdüğü ve iki ülke arasındaki savunma koordinasyonunda herhangi bir kriz bulunmadığı mesajı verildi. Varşova yönetimi, ABD ile ortak askeri projelerin devam ettiğini vurguladı.

Uzmanlara göre sevkiyatın iptali, yalnızca lojistik bir değişiklik değil; aynı zamanda Washington’un küresel askeri stratejisinde yeni bir denge arayışının işareti olabilir. Özellikle Avrupa güvenliği ve NATO’nun doğu hattına ilişkin yeni kararların önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkması bekleniyor.