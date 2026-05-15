Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Letonya'da Ukrayna'ya ait bir İHA'nın petrol terminaline düşmesinin ardından yaşanan siyasi istifalari, "Kiev rejimini desteklemenin sonucu" olarak nitelendirdi ve benzer gelişmelerin özellikle Baltık sınır ülkelerinde de yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Bakın, bunların ne tür insansız hava araçları oldukları gayet iyi biliniyor. Rusya Federasyonu istikametine uçan bu tür İHA’ların kendi topraklarınızdan geçmesine izin vermemelisiniz. Eğer böyle devam ederse, Kiev rejiminin eylemlerinin kurbanı olacak ve çeşitli skandallar nedeniyle istifa etmek zorunda kalacak son politikacı kuşağı bunlar olmayacak” dedi.

Kremlin sözcüsü, 'Kiev’in eylemleri nedeniyle diğer ülkelerde de benzer siyasi sonuçlar yaşanıp yaşanmayacağı' sorusuna “evet” yanıtını vererek, “Nasıl gelişeceğini göreceğiz, fakat en azından sınırdaki Baltık ülkelerinin hazırlıklı olması gerekir” ifadesini kullandı.

Peskov, Kiev rejiminin kendi “kirli çıkarları” uğruna diğer devletleri gözünü kırpmadan kullanacağını, bu süreçte söz konusu ülkeleri koruma kaygısı taşımayacağını da sözlerine ekledi.