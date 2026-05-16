İsrail Batı Şeria'da 23 bin Filistinliyi esir aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 23 bin Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden, soykırımcı İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıldönümü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, Filistinli tutuklulara ilişkin bilgi verildi.

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu, 23 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, bu sayının Gazze'den alıkonulan binlerce kişiyi kapsamadığı kaydedildi.

İsrail'in gözaltı politikasını, Filistin varlığını hedef almak ve Filistin halkının sosyal ve ulusal yapısını yıkmak için sistematik bir araç olarak kullandığı ve bunun sömürge projesinin temel taşlarından biri olduğu belirtildi.

Gazze saldırılarının, Filistinli tutuklular konusunda benzeri görülmemiş dönüşümlere neden olduğuna işaret edilerek, İsrail hapishanelerinin "işkence, aç bırakma, aşağılama ve tıbbi ihmal için örgütlü alanlara" dönüştüğü aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde şehit olan Filistinliler

Siyonist İsrail'in yavaş ölüme mahkum etme, işkence, cinsel saldırı, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi politikaları nedeniyle Filistinli tutukluların Altı Gün Savaşı'nın yaşandığı 1967'den bu yana en kanlı ve zor sürecini yaşadığı bildirildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail işgal rejimi hapishanelerinde bulunan 89 Filistinlinin şehit olduğu, 1967'den bu yana ise 326 Filistinlinin şehit edildiği kaydedildi.

Bunlardan bazılarının doğrudan işkence, aç bırakma bazılarınınsa kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle can verdiğine işaret edildi.

Gazze'den onlarca kişinin ise zorla kaybedildiği aktarılan açıklamada, 1948'deki Nekbe'den bu yana soykırımcı İsrail'in sistematik gözaltı politikasının, bir sömürge aracı olduğunun altı çizildi.