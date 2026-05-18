İran-ABD müzakerelerinde yeni gelişme: 14 maddelik metin iletildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynak, İran’ın yeni 14 maddelik metnini Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne ilettiğini bildirdi.

Tasnim Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, söz konusu metin Pakistanlı arabulucu üzerinden ABD tarafına ulaştırılacak. Kaynak, ABD’nin daha önce İran’ın yine 14 maddeden oluşan önceki teklifine yanıt olarak bir metin gönderdiğini de belirtti.

Aynı kaynak, İran’ın ABD’nin yanıtını değerlendirdikten sonra metnini revize ettiğini ve yeniden 14 maddelik formatta hazırlayarak Pakistan aracılığıyla Washington’a ilettiğini ifade etti. Sürecin son dönemde olduğu gibi doğrudan değil, dolaylı mesaj trafiği şeklinde yürütüldüğü aktarıldı.

İranlı yetkiliye göre yeni metnin ana odağı, çatışma durumunun sona erdirilmesi ve ABD tarafının güven artırıcı adımlar atması üzerine yoğunlaşıyor. Bu çerçevede İran’ın, karşılıklı adımların aşamalı ve doğrulanabilir şekilde ilerlemesini hedeflediği belirtildi.

Uzmanlar, Pakistan gibi arabulucular üzerinden sürdürülen bu dolaylı temasların, Tahran ile Washington arasındaki yüksek güvensizlik seviyesini yansıttığını değerlendiriyor. Buna rağmen bu kanalın, bölgesel gerilimin kontrol altında tutulması açısından işlevsel bir rol oynadığı yorumları yapılıyor.