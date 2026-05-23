İran: Yeni sömürge düzenine karşı direnişin öncüsüyüz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Hükümet Sözcüsü Fateme Muhacirani, ülkenin son yıllarda yaşadığı bölgesel ve uluslararası baskılar karşısında “ulusal birlik ve direniş” vurgusu yaparak, İran’ın modern sömürge düzeni olarak tanımladığı küresel güç politikalarına karşı bağımsızlığını koruyan tek ülke olduğunu söyledi. Mehr Haber Ajansı’na yansıyan açıklamalarda Muhacirani, İran’ın güçlü askeri ve siyasi baskılara rağmen sınırları içinde direndiğini ve bağımsızlığını pekiştirdiğini ifade etti.

Muhacirani, mevcut dönemi “yeni sömürgecilik çağı” olarak tanımlayarak, bu sürecin 2001’de Irak’a yönelik askeri müdahalelerle başladığını ve Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada etkili olduğunu savundu. İran’ın bu süreçte yoğun baskı ve çatışmalara rağmen devlet yapısını ve egemenliğini koruduğunu belirten Muhacirani, bunun “tarihi bir direnç modeli” olduğunu ifade etti.

Açıklamada, son dönemde yaşanan bölgesel gerilimler ve “12 günlük savaş” olarak tanımlanan süreçte İran’ın tüm devlet kapasitesiyle savunma yaptığı, toplumun farklı kesimlerinin de bu süreçte aktif rol oynadığı vurgulandı. Muhacirani, kadınlardan akademisyenlere, medya çalışanlarından lojistik sektörüne kadar geniş bir toplumsal katılımın ülkenin dayanıklılığını güçlendirdiğini söyledi.

Hükümet Sözcüsü, İran’daki mevcut yönetim yaklaşımını “ulusal uzlaşı ve toplumsal birlik” üzerine kurulu bir model olarak tanımlayarak, devletin farklı siyasi ve sosyal kesimleri bir araya getirmeyi hedeflediğini ifade etti. Muhacirani, bu yaklaşımın siyasi kutuplaşmayı azaltmayı ve devlet kurumları arasındaki koordinasyonu artırmayı amaçladığını belirtti.

Açıklamanın devamında İran’ın, dış baskılara rağmen bağımsızlığını koruma iradesini sürdürdüğü ve devletin temel stratejisinin toplumsal dayanışma ve ulusal birlik olduğu vurgulandı. Muhacirani, hükümetin eleştirileri göz ardı etmeden ancak iç bütünlüğü zayıflatacak siyasi çatışmalardan uzak durarak yoluna devam edeceğini söyledi.

Uzmanlara göre bu söylem, İran’ın son dönemde artan bölgesel gerilimler karşısında iç cepheyi güçlendirme ve toplumsal dayanıklılığı artırma stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle ekonomik ve güvenlik baskılarının arttığı bir dönemde “ulusal birlik” vurgusunun siyasi iletişimde daha merkezi hale geldiği belirtiliyor.