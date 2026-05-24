Yemen Devrim Lideri: Medya, İslam ve Siyonizm arasındaki çatışmanın en önemli arenasıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Devrim Lideri Abdulmelik el-Husi, medya alanının Müslümanlar ile Yahudiler arasındaki mücadelenin en tehlikeli ve en önemli cephelerinden biri olduğunu belirterek, Siyonist Yahudilerin medya alanına büyük bir ağırlık verdiğini ve çok sayıda medya kuruluşunu kontrol ettiklerini söyledi. El-Husi ayrıca, bazı Arap hükümetlerinin ve medya kuruluşlarının farkında olmadan Siyonist rejimin dilini tekrarladığını ve onların çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

İran resmi ajansı Mehr’in El-Mesire televizyonuna dayandırdığı habere göre, Abdulmelik el-Husi yaptığı konuşmada, düşmanların ekonomik baskı ve yaptırım silahını İslam ümmetine karşı etkin bir şekilde kullandığını, buna karşılık ümmetin bu etkili silahı kullanmadığını söyledi.

“Arap rejimleri yaptırımlara en çok bağlı olanlar”

El-Husi, İslam dünyasındaki akılsız ve zalim yönetimlerin, Amerika’nın çıkarları doğrultusunda ekonomik yaptırımlara bağlı kaldıklarını belirterek, “En çok yaptırıma bağlı olanlar Arap rejimleridir. ABD’nin çıkarlarına uygun şekilde, İslam ülkelerine karşı hareket ediyorlar” dedi. El-Husi, bu rejimlerin ABD’nin aldığı kararlara gösterdikleri bağlılığı Kur’an’a gösterselerdi İslam ümmetinin durumunun çok farklı olacağını vurguladı.

Kendi kendine yeterlilik çağrısı ve ithalat eleştirisi

Ensarullah lideri, aşırı ithalat bağımlılığının yerli üretimi zayıflatan bir ekonomi politikası olduğunu söyleyerek, tüccarların her şeyi ithal etmesini ve bu ithalatın dolar üzerinden ödenmesini “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi. El-Husi, “Bir toplumdan çalışma ve üretme ruhu çekildiğinde, ortaya işsizlik, ihmalkarlık ve beceri kaybı gibi tehlikeli bir tablo çıkar” dedi.

El-Husi, ulusal petrol ve gaz kaynaklarının düşmanların kontrolü altında olduğunu ve halkın bu kaynaklardan mahrum bırakıldığını belirterek, Yemen’e uygulanan ekonomik ambargonun diğer tüm Arap ve İslam ülkelerinden daha şiddetli olduğunu ifade etti.

“Trump Suudi Arabistan’ı süt veren inek olarak nitelendirdi”

El-Husi, Arap paralarının ve İslam dünyası servetinin büyük bir kısmının düşmanların cebine gittiğini belirterek, “Kafir Trump, Suudi Arabistan’ı ‘süt veren inek’ olarak tanımladı. Bu, düşmanların bu ümmete nasıl baktığını gösteriyor. Düşmanlar, İslam ümmetinin sağılıp yok edilecek bir süt ineği olmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

“Körfez ülkeleri Siyonist şirketlerin ürünlerini tüketiyor”

El-Husi, Körfez Arap ülkelerinin Siyonist çokuluslu şirketlerin ürünlerinin en büyük tüketicileri olduğunu belirterek, “Körfez Arap ülkelerinde, doğrudan Siyonist düşman tarafından üretilen mallar bile artık reklamı yapılıyor” dedi.

Medya cephesi: “Yahudiler medyaya büyük ağırlık veriyor”

El-Husi konuşmasının en kapsamlı bölümünü medya konusuna ayırdı. “Medya alanı, Müslümanlar ile Yahudiler arasındaki çatışmada en tehlikeli ve en önemli alanlardan biridir. Yahudiler medya alanına çok ağırlık vermekte ve birçok medya kuruluşunu ellerinde bulundurmaktadır” diyen El-Husi, Arap hükümetlerini veya kurumlarını temsil ettiğini iddia eden bazı medya kuruluşlarının aslında Yahudilerin çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürdü.

El-Husi, Arap hükümetlerine bağlı medya ile doğrudan Yahudi medyası arasındaki tek farkın dil olduğunu belirterek, “Kendilerini bu ümmete ait olarak tanıtan medya kuruluşları, aslında Siyonizmin sesidir” iddiasında bulundu.

“Suudi ve Körfez medyası Netanyahu’nun dilini kullanıyor”

El-Husi, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerindeki bazı medya kuruluşlarının görünüşte o ülkelere bağlı gibi algılandığını ancak Netanyahu ve daha önce de Şaron’un kullandığı terimleri tekrarladığını söyledi. “Hainler kendilerini Yemenli olarak tanıtıyor ancak Yemen halkına karşı hareket ediyorlar ve katil, kafir Siyonist Netanyahu’nun aynı terimlerini tekrarlıyorlar” dedi.

Basın özgürlüğü eleştirisi

El-Husi, basın özgürlüğünün yalan, iftira, aldatma, gerçekleri çarpıtma ve batıla hizmet etme özgürlüğü olmadığını belirtti. “İfade özgürlüğü” kavramının Batı tarafından sömürülen aldatıcı bir terim olduğunu söyleyen El-Husi, Batı’nın Yahudilerin işlediği suçların eleştirilmesi söz konusu olduğunda basın özgürlüğünü kabul etmediğini ifade etti.

Yumuşak savaş ve ahlaki yozlaşma uyarısı

El-Husi konuşmasının son bölümünde, düşmanların İslam ümmetine karşı yürüttüğü yumuşak savaşın boyutlarına dikkat çekerek, bu savaşın büyük bir kısmının medya aracılığıyla yürütüldüğünü ve hedefinin düşünce, kamuoyu, aidiyetler ve düşmanlıklar üzerinde etki oluşturmak veya ahlaki temelleri zayıflatıp ahlaki yozlaşmaya yol açmak olduğunu söyledi.

El-Husi, birçok hükümet ve kurumun ahlaki yozlaşma konusunda Yahudilerle işbirliği yaptığını iddia ederek, “Düşmanlar, askeri teçhizattan önce bu yönteme güveniyorlar” dedi. Ahlaki yozlaşma ve yumuşak savaşın, düşmanların İslam toplumlarını zayıflatmak ve işgal ile kibire karşı mücadeleyi saptırmak için kullandıkları ana silah olduğunu vurguladı.