Trump'tan bu kez Umman'a tehdit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 28 Şubat'ta İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı savaşa giren ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma iddiaları gündemdeyken bir kez daha diplomasi sürecini hedef alan tehditler savurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ve kimse tarafından kontrol edilmeyeceğini ileri sürdü. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ile ilgili görüşmeler yürüttüğü Umman'ı da hedef alan Trump, "Umman da herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLAR KALDIRILMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. İki ülke arasında devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna Trump, “Hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil, hayır” yanıtını verdi.

Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgisi olmadığını iddia etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NDAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 geminin geçiş yaptığını ve düşman ülkelerin gemilerinin geçişine izin verilmediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 23 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşman ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yasaktır." ifadelerine yer verildi.