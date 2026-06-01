Kuveyt'te sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi

1 Haziran 2026 - 07:35
News ID: 1821026
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi.

Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu açıkladı.

