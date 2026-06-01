Macron'dan kutlamalara sert tepki: Şiddet kabul edilemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanarak şampiyon olan Fransız takımı Paris Saint-Germain (PSG) oyuncularını başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Fransa Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, dünkü kutlamalarda çıkan olaylara değinerek, "Paris ve diğer kentlerde gecenin büyük bir kısmında kabul edilemez şiddet sahneleri gördük, buna alışmamızı istemiyorum" dedi.

Macron, kutlamalar kapsamında söz konusu "tarifsiz" olaylar karşısında görevli olan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure ve tüm ekiplere teşekkür ederek, "Bu futbol değil, bu spor değil, bu sevdiğimiz şey değil. Yakalanan herkese karşı tavizsiz olacağız. Artık bunu görmek istemiyoruz, bıktık" şeklinde konuştu.