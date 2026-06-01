İsrail ordusu, Lübnan'daki stratejik Şakif Kalesi'ni işgal etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki beldelere hakim konumdaki stratejik bir tepede yer alan Şakif Kalesi'nin sabah saatlerinde kara birliklerince işgal edildiği aktarıldı.

"Kale kasıtlı şekilde hedef alındı"

Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, Mısır merkezli El-Kahire el-İhbariyye televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şakif Kalesi'ni işgal ettiğini duyurmasının ardından kalede meydana gelen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in kaleyi işgal etmeden önce doğrudan hedef aldığını ifade eden Selame, bu nedenle tarihi yapıda büyük hasar oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Selame, devam eden saldırılar nedeniyle bölgeye uzman heyet gönderilmesinin şu aşamada mümkün olmadığını, bu nedenle zararın boyutunun henüz net olarak tespit edilemediğini kaydetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiği Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi'ni işgal ettiğini açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya da birkaç gün önce başlatılan kara saldırılarının hedefinin Şakif Tepeleri ve Vadi Seluki bölgesinin işgali olduğunu belirtmiş, kara saldırılarından önce bölgenin yoğun hava saldırıları, tank ve topçu atışlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

"İsrail tarihi çarşıları, kütüphaneleri ve arkeolojik alanları da hedef aldı"

Selame, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ve Nebatiye bölgelerinde tarihi çarşıları, halk kütüphanelerini ve çok sayıda arkeolojik alanı da tahrip ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sur kentindeki tarihi alanların da İsrail saldırılarından etkilendiğini belirten Selame, Lübnan'ın bu saldırılara ilişkin UNESCO nezdinde bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep edeceğini ifade etti.

Lübnan'da 79 tarihi ve kültürel alanın UNESCO tarafından güçlendirilmiş koruma statüsüne alınması gerektiğini kaydeden Selame, İsrail saldırılarının sürmesi halinde ülkenin güneyinin tarihsel hafızasının önemli bir bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu son olarak Litani Nehri'nin kuzeyine girerek Şakif Kalesi ile Vadi Seluki bölgesini işgal ettiğini açıklarken, Sur kenti ve çok sayıda beldeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 371 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 129 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

ABD ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve işgalini sürdürürken, Hizbullah da İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.