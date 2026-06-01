Soykırımcı İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de 247 çocuk ve 191 kadını katletti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırıları Gazze'de can almayı sürdürüyor.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 247'si çocuk, 191'i kadın olmak üzere 930 kişi hayatını kaybetti.

Haberde nisan ayının, ateşkesten sonra "en kanlı" dönem olduğu vurgulandı.

Gazze'de İsrail saldırılarında martta 79, nisanda 117 kişinin hayatını kaybettiği, mayıs ayında da bombardımanlar ve can kayıplarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.Öte yandan İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu.

Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin, hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı. İsrail ordusunun Gazze'ye, Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti.