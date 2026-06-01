Hizbullah'tan Siyonist İsrail'in saldırgalığına cevap: 24 saatte 21 operasyon düzenlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullah’ı, İsrail rejiminin ateşkes ihlalleri karşısında son yirmi dört saat içerisinde yirmi bir ayrı operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, bu operasyonlarda intihar ve saldırı tipi İHA’lar ile füze saldırılarının kullanıldığı kaydediliyor. Hedef alınan noktalar arasında, işgal askerlerinin sınır bölgelerindeki mevzileri, merkezleri ve kuzey işgal altındaki Filistin’deki üslerinin bulunduğu ifade ediliyor.

Bölgesel kaynaklara göre, direnişin son günlerdeki saldırılarının giderek şiddetlendiği gözlemleniyor. İsrail medyasında yer alan haberlere atıfla, Beyt Hillel adlı yerleşimci kasabasındaki bir üsse düzenlenen İHA saldırısında altı İsrail askerinin yaralandığı dolaylı olarak kabul ediliyor. Bu durum, Hizbullah’ın operasyonel kapasitesini koruduğu şeklinde yorumlanıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan can kaybı açıklaması

Öte yandan, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, İsrail rejiminin ülkenin güneyindeki Deyr ez-Zehrani beldesine düzenlediği saldırılarda en az sekiz Lübnanlının hayatını kaybettiği, on dokuz kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Açıklamada, saldırının niteliğine ilişkin ayrıntı verilmezken, bölge hastanelerine yaralı sevkinin devam ettiği aktarılıyor.

Gözlemciler tarafından, ateşkes anlaşmasına rağmen taraflar arasında karşılıklı saldırıların sürmesinin, kalıcı bir barışın henüz tesis edilemediğinin göstergesi olduğu ifade ediliyor. İsrail rejiminin güney Lübnan’daki saldırıları “ateşkes ihlali” olarak değerlendirilirken, Hizbullah’ın da bu ihlallere “orantılı yanıt” verdiği yorumları yapılıyor.

Analistlere göre, iki taraf arasında yaşanan bu karşılıklı vuruşmalar, Lübnan-İsrail sınırında kontrollü bir tırmanışın sürdüğünü gösteriyor. Uluslararası arabulucuların ateşkesi kalıcı hâle getirme çabalarının ise, tarafların birbirlerini sürekli ihlalle suçlaması nedeniyle zorlandığı belirtiliyor.

Siyasi gözlemciler, İsrail rejiminin Deyr ez-Zehrani gibi sivil yerleşimleri hedef almasının uluslararası hukuk açısından sorgulandığını, buna karşın Batılı aktörlerin bu tür saldırılara yönelik eleştirilerinin sınırlı kaldığı gözlemleniyor. Bu durum, “çifte standart” eleştirilerini yeniden gündeme getirdiği şeklinde değerlendiriliyor.