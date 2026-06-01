Siyonist medya: Hizbullah'a karşı savaş aşırı maliyetli ve sonuçsuz kaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İbrani gazete Maariv’de yayımlanan bir analizde, İsrail ordusunun Lübnan’daki ilerleyişine ilişkin önemli tespitler aktarılıyor. Gazetenin belirttiğine göre, işgal askerleri Lübnan’daki eş-Şekif Kalesi’ni ele geçirmiş olsa da, Tel Aviv yönetiminin bundan sonraki adımlara dair somut bir planının bulunmadığı ifade ediliyor.

Aynı değerlendirmede, ordunun “neredeyse hiçbir yere gitmediği” ve giderek Lübnan topraklarında bir yıpratma savaşına (harp-i istinzaf) sürüklendiği gözlemi yapıldığı kaydediliyor. Gazetenin, rejim ordusunun Hizbullah ile çatışmalarda ağır maliyetler ödemek zorunda kaldığını da dile getirdiği aktarılıyor.

Gözlemciler tarafından, bu eleştirinin İsrail kamuoyunda savaşın hedeflerine yönelik artan şüpheleri yansıttığı değerlendiriliyor. Zira daha önce de İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Hizbullah’a karşı savaşın maliyetinin “ağır” olduğunu ancak güvenlik için “gerekli” sayıldığını ifade ettiği hatırlatılıyor.

Analistlere göre, siyasi ve askerî kademe arasında savaşın gidişatına dair farklı değerlendirmeler bulunması, Tel Aviv yönetiminin Lübnan stratejisinde bir tutarsızlık yaşandığı şeklinde yorumlanıyor. Buna karşın, Smotrich benzeri yetkililerin “savaşın gerekliliği” vurgusunu sürdürdüğü, ancak Maariv gazetesindeki eleştirilerin bu söylemin ne denli tartışmalı olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor.

Uzmanlar tarafından, yıpratma savaşı senaryosunun her iki taraf için de ağır insani ve ekonomik sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Ancak şu aşamada, Lübnan cephesinde bir tırmanıştan kaçınmaya çalışan uluslararası aktörlerin varlığı da dikkat çekiyor. Yine de, Maariv’in de işaret ettiği gibi, İsrail ordusunun net bir siyasi hedef olmadan sahadaki varlığını sürdürmesinin uzun vadede bir “bataklık” hâline dönüşme riski taşıdığı gözlemleniyor.