Zelenskiy’den itiraf: ABD'nin yeteri kadar füzesi yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, CBS News televizyon kanalının “Face the Nation” programına yaptığı açıklamalarda, ülkesinin zorlu bir kış dönemini geride bıraktığını belirtti. Rusya’nın çok sayıda balistik füzeyle Ukrayna’yı vurduğu ve bu sürecin oldukça zor geçtiği ifade ediliyor. Zelenskiy’nin, halihazırda “büyük bir bütçe açığı” yaşandığını söylediği kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı’nın bu açığın sebepleri arasında Batı Asya’daki durum ve İran’a karşı yürütülen savaşı gösterdiği aktarılıyor. Zelenskiy’nin, “ABD yeterli düzeyde füze üretmiyor” şeklindeki değerlendirmesine yer veriliyor. Bu durumun, başta Batı Asya olmak üzere dünyada krize yol açabileceği endişesinin dile getirildiği belirtiliyor.

Zelenskiy’nin, Orta Doğu ülkeleri ve ABD için barış temennisinde bulunduğu ve Başkan Trump ile ekibinin ateşkes için müzakere yürütmesini umduğunu ifade ettiği aktarılıyor. Gözlemciler tarafından, bu sözlerin Ukrayna’nın Batı’dan gelen askerî yardımlara olan bağımlılığını bir kez daha gözler önüne serdiği değerlendiriliyor.

Açıklamalarının devamında Zelenskiy’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu belirttiği kaydediliyor. “Eğer Putin hazırsa, ben de onunla görüşmeye hazırım” dediği ifade ediliyor. Öte yandan, Batılı diplomatik çevrelerde, bu tür bir görüşmenin şartlarının henüz netleşmediği ve öncesinde karşılıklı adımların beklendiği şeklinde yorumlar yapıldığı aktarılıyor.

Analistlere göre, Zelenskiy’nin hem ABD’nin savunma sanayi kapasitesine yönelik eleştirisi hem de Putin ile görüşmeye açık olduğunu yinelemesi, Ukrayna’nın savaşın seyrine ilişkin kaygılarının arttığı şeklinde değerlendiriliyor. Ancak bu değerlendirmelerin, doğrudan yazar görüşü olarak değil, uzman referanslarıyla sunulduğu hatırlatılıyor.