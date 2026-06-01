İtalya'dan "Bağımsız savunma sistemi" çağrısı: Avrupa'da çatlak derinleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı değerlendirmelerde, Avrupa’nın mevcut güvenlik yapılanmasına alternatif bir model önerdiği belirtiliyor. Crosetto’ya göre, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin son derece zor olacağı ve gerçekleşmesi halinde birçok Avrupa ülkesinin tarım sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanabileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede Bakan’ın, Kiev’in tam üyeliği yerine, mevcut Birlik sınırlarının ötesine uzanan daha kapsamlı bir savunma sistemi oluşturulması fikrini gündeme getirdiği aktarılıyor.

Önerilen sistemin, yalnızca AB üyesi devletleri değil, aynı zamanda Ukrayna, İngiltere, Norveç ve Balkan ülkelerini de kapsayacak şekilde tasarlandığı kaydediliyor. Crosetto’nun bu girişiminin arka planında, ABD’nin NATO’dan çekilme yönündeki tekrarlayan tehditlerinin bulunduğu vurgulanıyor. Bu tehditlerin, Avrupalı ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya ve giderek daha bağımsız ile ulusal güvenlik sistemlerine yönelmeye zorladığı değerlendiriliyor.

Analistler tarafından, Crosetto’nun önerisinin “emperyalist dayatma” olarak nitelenen ABD politikalarına karşı Avrupa’nın stratejik özerklik arayışının bir yansıması olduğu ifade ediliyor. NATO ittifakına yönelik artan belirsizliklerin, kıta genelinde savunma mimarisinin yeniden sorgulanmasına yol açtığı gözlemleniyor. Öte yandan, Batılı diplomatik kaynakların hâlâ “transatlantik dayanışmanın vazgeçilmez olduğu” yönündeki söylemlerini sürdürdüğü, ancak bu söylemin Crosetto benzeri çağrılar karşısında giderek zayıfladığı belirtiliyor.

Zira, ABD’nin olası bir çekilme senaryosunun Avrupa’nın doğu kanadında güvenlik boşluğu yaratacağı ve Rusya karşısında caydırıcılığın sorgulanır hale geleceği endişeleri dile getiriliyor. Buna karşın, Crosetto’nun önerdiği modelin, ABD’siz bir Avrupa savunmasının mümkün olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdığı ve bu konuda üye ülkeler arasında henüz bir fikir birliği bulunmadığı kaydediliyor.