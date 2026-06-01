Trump’tan CNN’e “sahte haber” suçlaması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında yer alan İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin bazı haberler üzerine CNN kanalını hedef aldı. Trump’ın, “Truth Social” adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla, CNN’in kendisi ile İran arasında varılan anlaşmanın nükleer hükümler içermediği yönündeki haberlerine sert tepki gösterdiği aktarılıyor.

Trump’ın paylaşımında, “CNN tarafından yayımlanan sözde açıklama, kanalın da çok iyi bildiği gibi bir yalan ve uydurmadır” ifadelerine yer verdiği kaydediliyor. ABD Başkanı’nın, bu “yalan” açıklamanın Nijerya’da bulunan tanınmayan bir haber sitesiyle bağlantılı olduğunu ve CNN’in kaynağı teyit etmeden aceleyle haberi “gerçek” olarak yayımladığını öne sürdüğü belirtiliyor.

Trump’ın, “CNN, bu sahte haber kanalı, bugün defalarca İran ile varılan anlaşmanın nükleer konuları ele almadığını iddia etti. Oysa anlaşma metninde İran’ın nükleer silah sahibi olmayacağı açıkça belirtilmektedir” şeklinde devam ettiği aktarılıyor. Trump’a göre, anlaşmanın İran’ın nükleer dosyasına ilişkin çeşitli boyutları ele alan “ayrıntılarla dolu” olduğu ifade ediliyor.

İran cephesinden farklı değerlendirmeler

Öte yandan, İranlı yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalarda mevcut aşamada önceliğin “savaşı sona erdirmek” olduğunu ve nükleer konuların ayrıntılarına ilişkin henüz bir görüşme yapılmadığını vurguladıkları hatırlatılıyor. İranlı yetkililere atıfla, Trump ve Amerikan medyasının nükleer konulara ilişkin iddialarının “temelsiz” olduğu değerlendirmesinde bulunulduğu aktarılıyor.