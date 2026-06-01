ABD ateşkesi ihlal eden saldırıyı üstlendi: Hürmüz çevresine saldırı düzenlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Merkez Kuvvetleri’nin (CENTCOM) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın Keşm Adası ve Goruk bölgesinde bulunan radar ile insansız hava aracı komuta kontrol merkezlerine hafta sonu saldırılar düzenlendiği açıklandı.

Açıklamaya göre, bu saldırıların gerekçesi olarak ABD’ye ait bir MQ-1 tipi İHA’nın “uluslararası sular üzerinde uçuş yaptığı sırada” İran tarafından düşürülmesi gösteriliyor. CENTCOM’a atıfla, ABD savaş uçaklarının hızla karşılık vererek İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için “açık tehdit oluşturduğu” belirtilen iki İHA’yı etkisiz hale getirdiği aktarılıyor. Saldırılarda ABD güçlerinden can kaybı yaşanmadığı da ifade ediliyor.

Ateşkes ihlali tartışması

Bölgesel gözlemciler, ABD’nin bu saldırılarının, taraflar arasında varıldığı duyurulan ateşkes sürecine rağmen gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Ateşkesin ihlal edildiği yönündeki değerlendirmeler, özellikle ABD’nin “misilleme” gerekçesiyle harekete geçmesinin çatışmayı yeniden tırmandırma riski taşıdığı belirtiliyor.

Analistlere göre, ABD’nin “uluslararası sular” vurgusuyla meşrulaştırmaya çalıştığı bu saldırılar, İran’ın egemenlik algısıyla doğrudan çelişiyor. Aynı zamanda, ABD’nin kendi İHA’sının düşürülmesini “saldırgan eylem” olarak nitelendirirken, İran topraklarına yönelik füze ve hava saldırılarını “meşru müdafaa” çerçevesinde sunması, çifte standart eleştirilerini yeniden gündeme getirdiği ifade ediliyor.

Diplomatik süreçle çelişki

Dikkat çeken bir başka nokta ise, bu askerî saldırıların, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temasların sürdüğü bir döneme denk gelmesi. Bazı kaynaklar, Washington’ın bir yandan müzakere masasında ateşkesi uzatma ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması gibi konuları görüşürken, diğer yandan sahadaki saldırılarını sürdürmesinin “çelişkili bir strateji” olarak yorumlandığını aktarıyor.

Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için tarafların karşılıklı olarak saldırıları durdurması gerektiği vurgulanırken, ABD’nin bu tür “misilleme” operasyonlarının ateşkesi fiilen geçersiz kıldığı değerlendiriliyor. İran tarafının daha önceki açıklamalarında, ateşkes ihlallerine “orantılı yanıt” verileceğinin belirtildiği hatırlatılıyor.