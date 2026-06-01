Gazze’de Müzakere Tartışması: Faris’ten “Askeri Kontrolü Pekiştirme Kılıfı” İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de ateşkes ve savaş sonrası düzen tartışmaları sürerken, gazeteci Faris’ten müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Faris, İsrail’in yürüttüğü görüşmelerin sahada kontrolü genişletmeye dönük askeri hedeflerle paralel ilerlediğini ileri sürerek, diplomasinin “zaman kazandıran bir kılıf” olarak kullanıldığını iddia etti.

Faris’e göre son dönemde gündeme taşınan “İdari Komite” formülleri, insani ihtiyaçlar ya da sivil yönetimde boşlukların giderilmesi gerekçesiyle değil, tarafları belirli bir çerçeveye zorlamak amacıyla devreye alınıyor. Bu yaklaşımın, Gazze’nin geleceğine ilişkin pazarlıklarda yeni bir baskı başlığı oluşturduğunu savunan Faris, söz konusu planların yerel temsil ve meşruiyet tartışmalarını daha da büyütebileceğini belirtti.

Bölgeyi yakından izleyen bazı gözlemciler, müzakere masasında dile getirilen başlıklarla sahadaki askeri düzenlemeler arasındaki mesafenin açıldığını, bunun da görüşmelere dönük güven sorununu derinleştirdiğini kaydediyor. Gazze’de çatışmanın yol açtığı yıkım ve insani ihtiyaçların artması ise, savaş sonrası yönetim modeli tartışmalarını daha hassas bir zemine taşıyor.

Diplomatik temasların önümüzdeki günlerde hangi başlıklar üzerinden ilerleyeceği belirsizliğini korurken, Faris’in değerlendirmeleri Gazze dosyasında “müzakerenin amacı” ve “sahadaki fiili durumun kalıcılaştırılması” tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.