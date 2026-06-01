Kuneytra Kırsalında Yeni Askeri Hat: İsrail Tahkimatı Tarım Arazilerini Hedef Alıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra kırsalı, son günlerde İsrail’in sahadaki yeni askeri tahkimat faaliyetleriyle yeniden gündeme geldi. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre İsrail işgal güçleri, “Sufa 53” adı verilen proje çerçevesinde bölgedeki tarım arazilerinde geniş çaplı yıkıma yol açan çalışmalar yürütüyor.

Söz konusu faaliyetler kapsamında askeri araç geçişine uygun yeni yollar açıldığı, bazı noktalarda hendekler kazıldığı ve toprak bariyerler oluşturulduğu ifade ediliyor. Çalışmaların özellikle sınır hattına yakın tarımsal alanlarda yoğunlaştığı, bunun da hem üretim kapasitesini hem de bölge halkının geçim kaynaklarını doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Bölgedeki gözlemciler, yürütülen tahkimatın yalnızca güvenlik amaçlı geçici bir önlem olarak değil, sahadaki askeri mevcudiyeti daha kalıcı hale getirmeye dönük bir düzenleme olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni yollar ve savunma hatlarının, olası hareketliliklere karşı daha hızlı konuşlanma ve kontrol imkânı sağladığı kaydediliyor.

Kuneytra kırsalında son dönemde artan bu tür müdahaleler, işgal altındaki Golan çevresinde fiili durumun daha da derinleştirilmesi yönündeki endişeleri artırmış durumda. Tarım arazilerinde meydana gelen tahribat ise yalnızca güvenlik boyutuyla değil, ekonomik ve insani etkileriyle de bölgedeki gerilimi büyüten unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, sahada açılan yeni askeri hatların ve yapılan toprak tahkimatının, sınır hattında uzun vadeli bir yeniden yapılandırma mesajı verdiğini belirtirken, bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha geniş diplomatik ve güvenlik tartışmalarına konu olabileceğine işaret ediyor.