Dahiye Üzerindeki Gölge: Beyrut’ta Göç Dalgası Başladı, Diplomasi Alarmda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’ta güvenlik kaygıları yeniden tırmanıyor. İsrail’den Dahiye’ye yönelik saldırı tehdidinin gündeme gelmesinin ardından, başkentin güneyinde ve şehir merkezinde hareketlilik arttı. Görgü tanıkları, bazı mahallelerde trafik yoğunluğunun akşam saatlerinden itibaren belirgin şekilde yükseldiğini, otobüs terminali ve ana çıkış güzergâhlarında uzun kuyruklar oluştuğunu aktardı.

Olası bir saldırı senaryosu, yalnızca Dahiye’de yaşayanları değil, kent genelindeki günlük hayatı da etkiliyor. Bazı ailelerin daha güvenli gördükleri bölgelere veya ülke dışına çıkış planlarına yöneldiği, kiralık araç ve konaklama arayışının arttığı belirtiliyor. Kentte bazı iş yerlerinin erken kapandığı, okulların ve özel kursların ise “duruma göre” karar almak üzere velilere bilgilendirme yaptığı ifade ediliyor.

Bölgedeki gerilim yükselirken diplomatik kanallar da hız kazandı. Tahran’ın müzakerelere ilişkin “çöküş” uyarısının ardından, arabuluculuk girişimlerine dönük temasların yoğunlaştığı, çeşitli başkentler arasında peş peşe telefon görüşmeleri ve heyet trafiği yaşandığı kaydediliyor. Diplomasi kulislerinde, olası bir saldırının yalnızca sahadaki dengeyi değil, hâlihazırda kırılgan seyreden müzakere başlıklarını da doğrudan etkileyeceği değerlendirmesi yapılıyor.

Güvenlik kaynakları, tarafların karşılıklı mesajlarının tonunun sertleşmesine rağmen sahadaki en kritik değişkenin “yanlış hesap” riski olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Beyrut gibi yoğun nüfuslu bir şehirde, sınırlı bir operasyonun dahi hızla geniş çaplı bir krize dönüşebileceği uyarıları yapılıyor.

Beyrut’ta ise bekleyiş hâkim. Dahiye çevresinde yaşayanlar, olası bir gelişmeye karşı temel ihtiyaçlarını temin etmeye çalışırken, şehirden ayrılmayı tercih edenler “kısa süreli” bir gidiş planladıklarını söylüyor. Ancak diplomatik çabaların sonuç verip vermeyeceği belirsizliğini korurken, kentteki tedirginlik her geçen saat daha görünür hale geliyor.