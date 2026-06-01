Kolombiya Seçiminde İkinci Tur Tablosu Netleşiyor: “İsrail Bağlantısı” Tartışmalı Aday İlk Sırada

1 Haziran 2026 - 17:19
News ID: 1821282
Kolombiya’da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50 barajını aşamamasıyla yarış ikinci tura kaldı. İlk tur sonuçlarının ardından, kamuoyunda “İsrail’le ilişkileri” üzerinden tartışmaların odağına yerleşen adayın öne çıktığı, ikinci tur öncesi ittifak pazarlıklarının hızlandığı bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kolombiya’da sandıktan çıkan parçalı tablo, ülkeyi yeniden ikinci tur gerilimine taşıdı. Resmî olmayan ilk sonuçlara göre hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerine çıkamaması, seçim yarışını iki hafta içinde yapılması beklenen ikinci tura bıraktı. İlk turu önde tamamladığı belirtilen adayın ise kampanyası boyunca “İsrail bağlantısı” iddialarıyla tartışmaların merkezinde yer aldığı aktarılıyor.

Seçim sürecini izleyen yerel basın ve siyasi kulisler, söz konusu tartışmanın iki eksende büyüdüğünü belirtiyor: Bir yanda adayın geçmişte İsrail’le temasları, danışmanlık ağları ve dış politika söylemi üzerinden yürüyen eleştiriler; diğer yanda ise rakiplerinin bunu seçim stratejisinin parçası haline getirdiği iddiası. Aday cephesi, suçlamaları “algı operasyonu” olarak nitelendirirken, kampanyanın odağının güvenlik, ekonomi ve yolsuzlukla mücadele başlıklarından saptırılmaya çalışıldığını savunuyor.

İkinci tur öncesinde asıl belirleyici unsurun, ilk turda elenen adayların seçmenlerinin nasıl yönleneceği olacağı ifade ediliyor. Merkez ve sol bloktaki partiler arasında temasların hızlandığı, bazı bölgelerde ise yerel aktörlerin pazarlık gücünün arttığı konuşuluyor. Analistler, kutuplaşmanın yükseldiği ortamda “dış bağlantı” tartışmalarının kampanya dilini daha sert hale getirebileceğine dikkat çekiyor.

Seçim güvenliği ve katılım oranı da ülke gündeminin üst sıralarında. Seçim otoriteleri, oy sayım sürecine ilişkin itiraz mekanizmalarının açık olduğunu vurgularken, bazı bölgelerde sandık çevresinde gerginlik yaşandığına dair haberler yerel medyada yer aldı. Nihai sonuçların kesinleşmesiyle birlikte ikinci tur takviminin resmen ilan edilmesi bekleniyor.

Kolombiya, ikinci tura giderken hem siyasi ittifakların hem de adayların dış politika çizgilerinin daha yoğun tartışılacağı bir döneme giriyor. Tartışmalı adayın ilk turdaki üstünlüğünü koruyup koruyamayacağı, rakibinin ise hangi toplumsal kesimlerden destek devşireceği ikinci turun seyrini belirleyecek.

