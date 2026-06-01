Dahiye İçin “Saldırı” Talimatı İddiası: Güney Lübnan’da Çatışmalar Sürüyor, Beyrut’ta Alarm Hali

Sahadan gelen bilgilere göre Güney Lübnan’da karşılıklı saldırılar ve topçu atışları gün boyunca aralıklarla devam etti. Sınır hattına yakın bazı yerleşimlerde hareketliliğin arttığı, bölgedeki sivillerin olası yeni bir tırmanma ihtimaline karşı temkinli davrandığı ifade ediliyor. Lübnanlı güvenlik kaynakları, çatışmaların karakterinin son haftalarda daha öngörülemez bir hale geldiğine dikkat çekiyor.

Dahiye’ye yönelik olası bir saldırı, hem askeri hem siyasi sonuçları bakımından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Beyrut’ta yaşayanlar arasında tedirginlik belirginleşirken, bazı mahallelerde trafik yoğunluğunun arttığı, vatandaşların temel ihtiyaçlar için stok yapmaya yöneldiği ve kimi ailelerin geçici olarak şehir dışına çıkmayı planladığı bildiriliyor.

Diplomatik kulislerde ise ABD ve Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin, çatışmanın Beyrut’a taşınmasını engellemek için temaslarını hızlandırdığı konuşuluyor. Bölgedeki gözlemciler, Dahiye’ye dönük bir hamlenin Lübnan cephesinde gerilimi hızla büyütebileceğini; bunun da daha geniş bir bölgesel krizi tetikleme riskini artıracağını vurguluyor.

Taraflardan resmi doğrulamalar sınırlı kalsa da sahadaki çatışma ritmi ve siyasi söylemin sertleşmesi, önümüzdeki günlerde daha kritik bir dönemece girilebileceğine işaret ediyor. Güney Lübnan’daki gelişmeler yakından izlenirken, gözler Beyrut’a yönelik olası adımlara ve arabuluculuk girişimlerinin sonuç verip vermeyeceğine çevrildi.