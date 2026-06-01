Güney Lübnan’da Golani Tugayı’na Saldırı: İsrail Medyası 1 Ölü, 5 Yaralı Dedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın güneyinde İsrail-Hizbullah hattındaki çatışmalar devam ederken, İsrail medyası Golani Tugayı’na yönelik bir saldırıda bir askerin öldüğünü, beş askerin de yaralandığını aktardı. Haberlere göre saldırı, sınır hattına yakın bir noktada, birliklerin sahadaki faaliyetleri sırasında gerçekleşti.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre yaralı askerler tahliye edilerek hastaneye sevk edildi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, saldırının türüne ve kullanılan mühimmata ilişkin ayrıntıların ise askeri sansür nedeniyle sınırlı tutulduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgedeki gerilimin yeniden yükseldiği, İsrail ordusunun Güney Lübnan’a yönelik topçu atışları ve hava unsurlarıyla bazı hedefleri vurduğu öne sürüldü. Lübnan tarafından ise sınır hattındaki köylerde patlama seslerinin duyulduğu ve bazı bölgelerde yangın çıktığına dair yerel paylaşımlar yapıldı.

Gelişme, son aylarda sıklaşan karşılıklı saldırıların “kontrollü çatışma” sınırlarını zorladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Askeri analistler, Golani Tugayı gibi ön cephede görev yapan birliklerin hedef alınmasının, sahada hem caydırıcılık mesajı taşıdığını hem de misilleme riskini artırdığını vurguluyor.

Taraflardan olayla ilgili kapsamlı resmi açıklama gelmezken, sınır hattında hareketliliğin sürdüğü ve bölgede yeni çatışma ihtimaline karşı alarm seviyesinin yüksek tutulduğu kaydediliyor. Diplomatik kanallarda ise gerilimin Beyrut ve daha geniş bir alana yayılmasını önlemeye dönük temasların devam ettiği belirtiliyor.