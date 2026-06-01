Kongre’de 224. Madde Çatlağı: Pentagon-İsrail İş Birliğine İki Partili Fren

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da savunma gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline gelen 224. madde, Kongre’de beklenmedik bir iki partili tepkiyle karşı karşıya kaldı. Pentagon ile İsrail arasındaki askerî ve teknolojik iş birliğinin kapsamını genişletmeyi öngören düzenleme, hem ulusal güvenlik denetimi hem de dış politika dengeleri bakımından yeni bir tartışma başlattı.

Kongre kulislerinde konuşulanlara göre itirazların merkezinde, söz konusu maddenin ortak savunma projeleri, teknoloji paylaşımı ve operasyonel koordinasyon alanlarında yürütme organına daha geniş bir hareket alanı tanıyabileceği endişesi yer alıyor. Eleştirel yaklaşan üyeler, özellikle gelişmiş savunma sistemleri, yapay zekâ destekli askerî uygulamalar ve veri paylaşımı gibi hassas başlıklarda Kongre denetiminin zayıflamasından kaygı duyuyor.

Tasarıya destek veren çevreler ise İsrail’le savunma alanındaki yakın iş birliğinin hem bölgesel caydırıcılık hem de ABD’nin teknoloji üstünlüğü açısından stratejik önem taşıdığını savunuyor. Bu kanat, özellikle füze savunma sistemleri, insansız platformlar ve siber güvenlik alanlarında daha entegre bir çerçevenin iki taraf için de fayda sağlayacağını öne sürüyor.

Buna karşılık muhalifler, düzenlemenin yalnızca teknik bir iş birliği maddesi olarak görülemeyeceğini, sahadaki krizler ve artan bölgesel gerilim düşünüldüğünde bunun siyasi sonuçlar doğuracağını belirtiyor. Bazı Kongre üyeleri, Washington’ın Ortadoğu’daki askeri yükümlülüklerinin daha da genişleyebileceği ve bunun uzun vadede ABD’yi yeni risklere açık hale getirebileceği görüşünde.

İki partili itirazın dikkat çekici bulunmasının nedeni, İsrail’e yönelik savunma desteğinin Kongre’de uzun yıllardır geniş bir mutabakat zemini üzerinde ilerlemiş olması. Bu nedenle 224. madde etrafında oluşan çatlağın, yalnızca mevcut tasarıya değil, aynı zamanda ABD’nin bölgesel güvenlik mimarisine yaklaşımına ilişkin daha geniş bir sorgulamayı yansıttığı değerlendiriliyor.

Tasarı üzerindeki müzakerelerin önümüzdeki günlerde komite aşamasında daha da sertleşmesi beklenirken, 224. maddenin nihai metninde değişiklik yapılıp yapılmayacağı Kongre’deki güç dengelerine bağlı olacak. Washington’da gözler şimdi, yönetimin bu itirazlara nasıl yanıt vereceğine ve düzenlemenin hangi revizyonlarla yoluna devam edip etmeyeceğine çevrilmiş durumda.