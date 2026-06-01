İran, ABD ile mesaj akışını durdurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tasnim Haber Ajansı’nın edindiği bilgilere göre, İran ile ABD arasında dolaylı yollardan (arabulucular üzerinden) süren mesaj ve metin alışverişinin durdurulduğu belirtiliyor. Kararın gerekçesi olarak, Siyonist rejimin Lübnan’daki saldırılarının devam etmesi ve ateşkes anlaşmasının kapsamına dahil olan Lübnan cephesindeki ihlallerin sürmesi gösteriliyor. İranlı müzakereciler tarafından, “Lübnan’daki işgal altındaki bölgelerden rejimin tamamen geri çekilmesi” ve “Gazze ile Lübnan’daki saldırgan eylemlerin derhal sonlandırılması” şartlarının karşılanması gerektiğinin vurgulandığı aktarılıyor.

Bu taleplerin yerine getirilmemesi halinde, Tahran yönetiminin diyalog kanallarını kapalı tutmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Tüm cephelerde ‘cezalandırma’ hamlesi

Edinilen bilgilerde ayrıca, İran ve direniş ekseninin yalnızca diplomatik bir sessizlikle yetinmeyeceği, aynı zamanda sahada da yeni adımlar atmaya hazırlandığı kaydediliyor. Bu kapsamda iki kritik başlığın gündemde olduğu belirtiliyor:

Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılması: İran’ın, Basra Körfezi’nden Umman Denizi’ne uzanan bu stratejik su yolunu (dünya petrol taşımacılığının yaklaşık beşte birinin geçtiği hatırlatılıyor) tümüyle trafiğe kapatma seçeneğini masaya yatırdığı ifade ediliyor. Babülmendep Boğazı’nın aktifleştirilmesi: Yemen’deki Ensarullah unsurlarının şu anda uyguladığı kısmi baskının daha da artırılması ve bu cephenin “cezalandırma” operasyonlarına tam entegre edilmesi planlanıyor.

Gözlemciler, bu iki adımın eş zamanlı olarak uygulanması halinde, küresel enerji tedarik zincirinde ciddi bir kırılma yaşanabileceği ve İsrail ile Batılı müttefiklerine yönelik ekonomik baskının önemli ölçüde artacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Karşıt görüş ve çelişki

Konuya ilişkin Batılı diplomatik kaynaklardan yapılan bazı yorumlarda, İran’ın bu tür “müzakereyi durdurma” hamlelerini daha önce de defalarca uyguladığı ve genellikle taktiksel bir manevra olarak görülmesi gerektiği ileri sürülüyor. Bu kaynaklar, asıl hedefin masadan tamamen kalkmak değil, daha fazla pazarlık gücü elde etmek olduğunu savunuyor.

Ancak bu değerlendirmeye karşın, mevcut tablonun önceki krizlerden farklı olabileceği de ifade ediliyor. Zira İran’ın bu kez doğrudan “Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatma” gibi daha önce sadece tehdit seviyesinde kalan bir adımı somut gündemine aldığı belirtiliyor. Ayrıca ateşkesin “tüm cepheler için geçerli” olduğu yönündeki İran yorumunun (Dışişleri Bakanı Irakçi’nin daha önceki açıklamaları hatırlatılıyor) şimdi bir ültimatoma dönüştüğü gözlemleniyor.

Stratejik yorum: ‘Kapsamlı baskı’ mı, ‘kontrollü tırmanış’ mı?

Analistler, İran’ın bu hamlesini yorumlarken iki farklı perspektifi öne çıkarıyor:

Birinci görüş: Tahran, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını durdurması için ABD üzerinde maksimum baskı kurmayı hedefliyor. İletişimi kesmek, ABD’yi doğrudan “garantör” rolünü üstlenmeye zorlamanın bir yolu olarak görülüyor.

İkinci görüş: Bu hamle, aynı zamanda ABD’nin ateşkesi sağlama veya ihlalleri durdurma konusundaki isteksizliğini veya acizliğini gözler önüne sermeyi amaçlıyor. İran, diplomatik kanalı kullanarak Washington’u ikna edemeyeceği sonucuna varmışsa, doğrudan askeri caydırıcılığı artırma yoluna gitmek zorunda kalabilir.

Her iki durumda da, İran’ın artık sadece diplomatik bir tepkiyle yetinmeyeceği, önümüzdeki günlerde bölgesel gerilimi artıracak somut adımlar atma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.