Washington’dan Lübnan-İsrail Hattına Yeni Formül: Doğrudan Temas ve Kademeli Ateşkes Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington, Lübnan-İsrail sınırında aylardır süren kontrollü çatışma sarmalını kırmak için yeni bir diplomatik çerçeve üzerinde çalışıyor. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre ABD’nin önerdiği plan, yalnızca kısa süreli bir gerilimi düşürme girişimi değil; aynı zamanda taraflar arasında daha düzenli ve doğrudan temas mekanizması kurulmasını hedefleyen çok aşamalı bir yol haritası içeriyor.

Taslağın merkezinde, ilk etapta sahadaki çatışma yoğunluğunu azaltacak sınırlı ve kademeli bir ateşkes modeli yer alıyor. Buna göre özellikle sınır hattındaki karşılıklı topçu atışları, roket saldırıları ve hava operasyonlarının belirli bölgelerde eş zamanlı olarak durdurulması; ardından bu sakinliğin daha geniş bir cepheye yayılması planlanıyor. ABD’li arabulucuların, taraflara “eşzamanlı ve ölçülebilir adımlar” prensibini önerdiği belirtiliyor.

Planın dikkat çeken unsurunu ise doğrudan görüşme başlığı oluşturuyor. Diplomatik kaynaklar, teknik düzeyde başlayacak temasların ilk aşamada güvenlik ve sınır istikrarı çerçevesinde şekillendirileceğini, siyasi tanıma ya da kapsamlı normalleşme gibi daha ağır başlıkların ise bu sürecin dışında tutulacağını ifade ediyor. Amaç, çatışma yönetimini daha öngörülebilir bir zemine çekmek ve yanlış hesap riskini azaltmak.

ABD’nin önerisi, yalnızca ateşkesi sağlamakla sınırlı değil. Kulis bilgilerine göre plan kapsamında sınır hattında belirli tampon düzenlemeler, bazı tartışmalı askeri hareketliliklerin sınırlandırılması ve uluslararası gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi seçenekler de değerlendiriliyor. Özellikle Güney Lübnan’da sivillerin güvenli dönüşü ile İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerde normale dönüşün aynı çerçevede ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

Bölgedeki diplomatik çevreler, girişimin başarı şansının sahadaki askeri gerçeklik kadar siyasi iradeye de bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Son haftalarda karşılıklı saldırıların artması, Beyrut ve Tel Aviv hattında sert açıklamaların öne çıkması, böylesi bir planın uygulanmasını zorlaştıran unsurlar arasında gösteriliyor. Buna rağmen ABD’nin, daha büyük bir bölgesel savaş ihtimalini önlemek için tarafları “sınırlı ama işleyen” bir mekanizmaya ikna etmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

Henüz taraflardan planın ayrıntılarına ilişkin resmî bir doğrulama gelmiş değil. Ancak diplomatik trafik, önerinin ciddi biçimde masada olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak temasların, Lübnan-İsrail hattında gerilimin düşürülüp düşürülemeyeceği açısından belirleyici olması bekleniyor.