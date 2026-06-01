Tahran’dan Çifte Suçlama: İsrail’e Ateşkes İhlali, ABD’ye “Saldırganlık” Tepkisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran yönetimi, Lübnan cephesindeki gelişmeler ve ABD ile tırmanan gerilim konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, yaptığı değerlendirmede İsrail’in Lübnan’daki ateşkes düzenini sistematik biçimde ihlal ettiğini savunurken, ABD’nin bölgedeki eylemlerini de doğrudan hedef aldı.

Bekai, İsrail’in son dönemde Lübnan sahasında yürüttüğü askeri faaliyetlerin yalnızca mevcut kırılgan dengeyi bozmakla kalmadığını, aynı zamanda daha geniş çaplı bir çatışmanın zeminini hazırladığını ileri sürdü. Ateşkes mekanizmasının fiilen aşındırıldığını savunan İranlı sözcü, bu durumun uluslararası toplum tarafından yeterince güçlü şekilde karşılanmadığını ima etti.

Açıklamanın en dikkat çeken bölümü ise ABD’ye ilişkin ifadeler oldu. Bekai, Washington’ın bölgede uluslararası normları ve sahadaki hassas dengeleri ihlal eden girişimlerde bulunduğunu öne sürerek, İran silahlı kuvvetlerinin bu ihlallere askeri düzeyde yanıt verdiğini söyledi. Ancak söz konusu karşılığın niteliği, zamanı ve kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Tahran’ın bu açıklaması, son dönemde İsrail-Lübnan hattında artan çatışmalar ve bölgesel düzeyde yükselen askeri hareketlilik bağlamında yeni bir sertleşme işareti olarak yorumlandı. Bölgeyi izleyen uzmanlar, İran’ın diplomatik kanaldan verdiği bu mesajın yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda caydırıcılık vurgusu taşıyan stratejik bir bildirim niteliği taşıdığı görüşünde.

Öte yandan diplomatik çevreler, İran’ın söylemindeki sert tonun sahadaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. İsrail’in Lübnan’daki askeri baskısı, ABD’nin bölgedeki varlığı ve karşılıklı misilleme riskinin büyümesi, Orta Doğu’da yeni bir tırmanma ihtimalini yeniden gündeme taşımış durumda.

Taraflardan peş peşe gelen açıklamalar, zaten kırılgan olan bölgesel denklemin daha da hassas hale geldiğine işaret ederken, önümüzdeki günlerde sahadaki gelişmelerin diplomatik kanalları mı yoksa askeri seçenekleri mi öne çıkaracağı merak konusu olmaya devam ediyor.