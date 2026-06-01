Ensarullah’tan “Ortak Cephe” Mesajı: Lübnan’da Tırmanma Olursa Hizbullah’la Birlikte Sahaya İneriz

Ensarullah, son haftalarda Lübnan’ın güneyi ve Beyrut çevresinde artan saldırı ve tehditlerin yalnızca Lübnan’ı hedef almadığını, bölge güvenliğini doğrudan etkilediğini savundu. Açıklamada, “tek cephe” anlayışının geride kaldığı, İsrail’in saldırılarını genişletmesi halinde karşılığın da farklı alanlara yayılabileceği mesajı verildi.

Güvenlik çevreleri, Ensarullah’ın bu çıkışının iki ayrı amaca işaret ettiğini değerlendiriyor: İlki, Lübnan hattında caydırıcılığı artırmak; ikincisi ise olası bir tırmanmada Yemen kaynaklı saldırı kapasitesinin yeniden devreye girebileceğini hatırlatmak. Kızıldeniz ve Aden Körfezi hattında daha önce yaşanan gerilimler, bölgedeki ticaret rotaları ile deniz güvenliği üzerinde önemli baskı oluşturmuştu.

Öte yandan, Hizbullah cephesinden Ensarullah’ın açıklamasına ilişkin doğrudan bir teyit ya da yeni bir duyuru yapılmadı. Ancak Lübnan-İsrail hattındaki karşılıklı saldırılar sürerken, tarafların söylem düzeyinde sertleşmesi dikkat çekiyor. İsrail tarafı ise kuzeydeki güvenlik tehditlerine karşı “askerî baskıyı artırma” seçeneğini masada tuttuğunu sık sık yineliyor.

Diplomatik kaynaklar, çatışmanın birden fazla cepheye yayılmasının hem bölge ülkeleri hem de küresel piyasalar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor. Enerji ve deniz taşımacılığı üzerindeki risklerin artması halinde, uluslararası aktörlerin ateşkes ve gerilimi düşürme girişimlerinin hız kazanabileceği belirtiliyor.

Ensarullah’ın “ortak çatışmaya hazırlık” mesajı, Lübnan sahasında gerilimin yeni bir eşiğe yaklaştığı tartışmalarını güçlendirirken, önümüzdeki günlerde İsrail’in atacağı adımların ve olası karşı hamlelerin bölgedeki tansiyonu belirlemesi bekleniyor.