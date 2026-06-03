ABD–İsrail Güvenlik İlişkilerinde Yeni Dönem İddiası: Askeri Yardım Modeli Değişebilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-- ABD ile İsrail arasındaki uzun yıllara dayanan askeri destek mekanizmasının yeniden yapılandırılabileceği yönünde dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Diplomatik ve savunma çevrelerinde konuşulan değerlendirmelere göre Washington yönetimi, doğrudan askeri yardım programları yerine ticari satış ve ortak savunma projelerine dayalı yeni bir işbirliği modelini gündemine almış durumda.

Söz konusu modelin, ABD’nin İsrail’e sağladığı hibeler ve finansal destekler yerine savunma sanayii ürünlerinin ticari anlaşmalarla tedarik edilmesini ve iki ülke arasında ortak teknoloji geliştirme projelerinin artırılmasını içerebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, böyle bir dönüşümün ABD’nin küresel askeri yardım politikalarında daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçası olabileceğini ifade ediyor. Bunun aynı zamanda savunma sanayii şirketleri için yeni ticari fırsatlar yaratabileceği de değerlendiriliyor.

ABD ve İsrail makamlarından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin bölgesel dengeler açısından kritik önemini koruduğu vurgulanıyor. Olası bir model değişikliğinin, Orta Doğu’daki askeri ve diplomatik dengeler üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.