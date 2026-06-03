Siyonist bakan Ben Gvir'den yeni skandal: Ezan sesine 17 bin dolar ceza geliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail’in sözde "Ulusal Güvenlik Bakanı" Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını yeniden gündeme getirdi. Videoda bir camiden yükselen ezan sesinin duyulduğu ve Ben-Gvir’in “Camilerden gelen gürültüyü keserim. Bu durumu değiştireceğim” ifadelerini kullandığı görülüyor.

Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi tarafından hazırlanan yasa tasarısı, daha önce 31 Mayıs’ta komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisi’ne (Knesset) gönderilmişti. Tasarıya göre, camilere izin alınmadan ses sistemi kurulması veya çalıştırılması yasaklanıyor. Bu yasağa uymayanlara 50 bin şekel (yaklaşık 17 bin 500 dolar) para cezası kesilmesi öngörülüyor. İzinlerin ise “gürültünün” şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi planlanıyor.

Dini özgürlüğe saldırı eleştirisi

İnsan hakları örgütleri ve dini özgürlük uzmanları, bu tasarının açık bir dini ayrımcılık olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesinde güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğünün, ibadetin kamusal tezahürünü de kapsadığı hatırlatılıyor. Ezan sesinin hedef alınmasının, sadece bir “gürültü” sorunu değil, Filistin halkının dini kimliğini ve varlığını görünmez kılma çabası olduğu değerlendiriliyor.

Gözlemciler, İsrail’de Yahudi ibadet yerlerinden yükselen çağrıların veya dua seslerinin benzer bir yasaklamaya tabi tutulmadığına dikkat çekiyor. Bu durum, tasarının arkasındaki ırkçı motivasyonu ortaya koyan bir çifte standart olarak kaydediliyor. “Gürültü” gerekçesinin, daha önce işgal altındaki topraklarda Filistin bayrağının sergilenmesinin yasaklanması, Filistin kimliğine ait sembollerin hedef alınması gibi politikalarla aynı zihniyeti yansıttığı ifade ediliyor.

Ben-Gvir’in geçmiş girişimleri hatırlatılıyor

Ben-Gvir’in 2024 yılında da benzer bir girişimde bulunduğu anımsatılıyor. O dönemde polise, camilerde ezan sesi yükselen hoparlörlere el koyma ve “gürültü” nedeniyle para cezası uygulama talimatı verdiği aktarılıyor. Bu kararın geniş tepki çektiği, ancak herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığı kaydediliyor. Uzmanlar, Ben-Gvir’in bu tür girişimlerinin İsrail hükümeti içinde koalisyon ortağı olarak görmezden gelindiğini, hatta desteklendiğini belirtiyor.

Filistinli kaynaklar ve bölgedeki dini liderler, bu tür yasaların İsrail’in “Yahudi devleti” kimliğini dini azınlıklara (Müslümanlar ve Hristiyanlar) dayatmanın bir aracı haline geldiğini dile getiriyor. Al-Aqsa’nın (Mescid-i Aksa) statüsüne yönelik ihlallerle birlikte değerlendirildiğinde, bu politikanın Kudüs’teki dini hassas dengeleri hedef aldığı görülüyor.

Uluslararası toplumun sessizliği sorgulanıyor

Batılı ülkelerin ve ABD’nin İsrail’deki bu tür dini ayrımcı yasa tasarılarına karşı genellikle sessiz kaldığı veya çok zayıf tepkiler verdiği gözlemleniyor. Oysa başka bağlamlarda (örneğin Avrupa’da camilere yönelik benzer kısıtlamalar) “dini özgürlük” vurgusu yapıldığı hatırlatılıyor. Bu çifte standardın, ABD’nin İsrail’e yönelik koşulsuz siyasi ve askeri desteğinin bir yansıması olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Tasarının İsrail Meclisi’nde görüşülme süreci devam ederken, Filistin yönetimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadığı kaydediliyor. Ancak bölge kaynakları, böyle bir yasanın kabul edilmesi durumunda işgal altındaki topraklarda büyük tepkilere ve protestolara yol açacağını öngörüyor.