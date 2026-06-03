New York Times: Hizbullah'ın İHA'ları İsrail'in askeri stratejisini iflasa uğrattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York Times gazetesi tarafından yayımlanan analitik bir haberde, Hizbullah'ın insansız hava araçlarının (İHA) İsrail'in Lübnan'daki askeri stratejisini başarısızlığa uğrattığı ve savaş meydanındaki denklemleri direniş lehine değiştirdiği ifade ediliyor. Haberde, İsrail'in Lübnan'a karşı geniş ümitler ve hedeflerle başlattığı askeri operasyonun artık bir çıkmaza dönüştüğü kaydediliyor.

Gazetenin vurguladığına göre, bu çıkmazda Hizbullah ne zayıflamış ne de gerilemiş, aksine savaşın başındakine kıyasla daha güçlü bir konuma gelmiş durumda. İsrail ordusunun güney Lübnan'da konuşlu askerlerinin pratikte “hareketli hedeflere” dönüştüğü ve sürekli olarak gözetim ve saldırı altında olduğu belirtiliyor.

“Fiber optik İHA'lar büyük sürpriz oldu”

New York Times'ın makalesinde, İsrail'in Hizbullah'ın yaygın şekilde kullandığı intihar İHA'larına karşı hazırlıksız yakalandığı ifade ediliyor. Özellikle fiber optik teknolojisine sahip İHA'ların birçok elektronik harp sistemine karşı dirençli olduğu ve bunun İsrail ordusu için büyük bir sürpriz yarattığı vurgulanıyor.

Söz konusu İHA'ların İsrail askerleri arasında kafa karışıklığına ve düzensizliğe yol açtığı, zira İsrail askeri komutanlarının bu silahların bu kadar tehlikeli ve etkili olacağını hiç beklemediği aktarılıyor.

Dahiye bombalaması: Başarısızlığın itirafı

New York Times'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güney Beyrut'taki Dahiye bölgesini bombalama emri oluyor. Gazete, bu kararın İsrail'in savaştaki stratejisinin başarısızlığının zımni bir itirafı olduğunu yazıyor. İsrail'in ilk stratejisinin Lübnan topraklarının bir kısmını işgal ederek Hizbullah'ı geri çekilmeye ve kendi şartlarını kabul etmeye zorlamak olduğu, ancak bunun gerçekleşmediği kaydediliyor.

Askeri analistler, İsrail'in Hizbullah'ın İHA kabiliyetini istihbaratta ciddi bir boşluk olarak değerlendiriyor. ABD'nin İsrail'e sağladığı gelişmiş savunma sistemlerinin (örneğin Demir Kubbe) İHA saldırılarına karşı her zaman etkili olmadığı, özellikle alçak irtifada ve yavaş hareket eden drone'ların tespit edilmesinin zor olduğu vurgulanıyor.

“ABD'nin desteği İsrail'i koruyamıyor”

Gözlemciler, ABD'nin İsrail'e verdiği askeri ve siyasi desteğin savaşın gidişatını değiştirmeye yetmediğini, aksine Netanyahu'nun askeri maceralarını teşvik ederek İsrail'i çıkmaza sürüklediğini belirtiyor. ABD'nin Lübnan'da ateşkes için arabuluculuk yapmak yerine İsrail'e silah tedarikine devam etmesinin, bölgedeki gerilimin daha da artmasına yol açtığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Hizbullah'ın bu savaşta elde ettiği tecrübenin (özellikle İHA ve elektronik harp alanında) gelecekteki çatışmalar için önemli olduğunu ifade ediyor. İsrail ordusunun “yenilmezlik” mitinin yıkıldığı, bunun ise bölgede direniş eksenini daha da güçlendireceği ihtimali dile getiriliyor.

İsrail tarafından resmi bir yanıt olarak, ordunun Hizbullah'ın İHA'larına karşı yeni taktikler kullandığı ve bu tehdidi etkisiz hale getirmek için çalışmaların devam ettiği bildiriliyor. Ancak New York Times'ın da belirttiği gibi, bu alanda henüz göze çarpan bir sonuç elde edilemedi.