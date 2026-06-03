Hizbullah’ın yeni nesil FPV dronları nasıl dengeleri değiştiriyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail rejiminin uzun yıllardır savaş meydanında “mutlak teknoloji ve istihbarat üstünlüğü” imajını korumaya çalıştığı biliniyor. İsrailli komutanların gözünde hava sahasını kontrol etmek, istihbarat üstünlüğü ve gece keşif kabiliyeti ordunun en önemli güçlü yönleri arasında sayılıyordu. Ancak son gelişmeler, Lübnan direnişinin bu avantajların bir kısmını sorgulamayı başardığını gösteriyor.

Yedioth Aharonoth gazetesinin yayımladığı haberde, Hizbullah’ın gece düzenlediği İHA saldırılarında iki İsrail askerinin öldürüldüğünün itiraf edildiği aktarılıyor. Bu durum, Lübnan direnişi ile İsrail ordusu arasındaki güç dengesinde daha derin bir değişimin işareti olarak değerlendiriliyor.

FPV İHA’lardaki tahmin yanılgısı

Askeri analistlerin dikkatini çeken nokta, Hizbullah’ın yalnızca FPV tipi İHA kullanması değil. Bu tür İHA’ların son yıllarda Ukrayna savaşı ve diğer çatışmalarda ucuz, çevik ve etkili bir silah olarak tanındığı hatırlatılıyor. Önemli olan hususun ise Hizbullah’ın bu nispeten basit teknolojiyi güney Lübnan’daki savaş meydanının koşullarına uyarlayarak İsrail güçlerine vurmada etkili bir araca dönüştürmeyi başarması olduğu belirtiliyor.

Yedioth Aharonoth’un haberinde önemli bir itirafın yer aldığı kaydediliyor. Gazetenin yazdığına göre, İsrail ordusu daha önce Hizbullah’ın FPV İHA’larının termal sistemlerden yoksun olduğunu ve bu nedenle gece etkili operasyon yapamayacaklarını düşünüyordu. Ancak son saldırıların bu varsayımı sorgulattığı ifade ediliyor. Artık İsrail askeri çevrelerinde, Hizbullah’ın bu İHA’ları termal sensörler veya benzer teknolojilerle donatmayı başarmış olabileceği ihtimalinin tartışıldığı aktarılıyor.

Uzmanlar, Lübnan direnişinin İsrail ordusunun en önemli taktik avantajlarından biri olan “gece operasyonu kabiliyetini” tehdit etmeyi başardığını vurguluyor. Dünyadaki çoğu orduda gece operasyonlarının, tespit ve hedef almanın zorluğu nedeniyle önemli bir üstünlük sağladığı biliniyor. Şimdi Hizbullah’ın tam da bu alanda İsrail ordusuna yeni kısıtlamalar getirdiği gözlemleniyor.

İsrail medyasının dikkat çektiği bir diğer konunun ise Hizbullah’ın “hızlı öğrenme eğrisi” olduğu belirtiliyor. Askeri literatürde bu kavramın, bir aktörün savaş meydanından deneyim çıkararak bunu yeni kabiliyetlere dönüştürme becerisini ifade ettiği kaydediliyor. Başka bir deyişle, Hizbullah’ın sadece mevcut teçhizatı kullanmadığı, her çatışma aşamasını yeteneklerini geliştirmek için kullandığı vurgulanıyor.

Gözlemciler, bu özelliğin Lübnan direnişinin son yirmi yıldaki en önemli güçlü yanlarından biri olduğunu hatırlatıyor. 2006’daki 33 günlük savaştan Suriye’deki muharebelere ve ardından İsrail rejimiyle son dönemde yaşanan çatışmalara kadar Hizbullah’ın durağan bir hareket olmadığını hep gösterdiği ifade ediliyor. Sahadaki deneyimlerin hızla operasyonel bilgiye dönüştüğü ve bu bilginin de direnişin muharebe yapısında kullanıldığı aktarılıyor.

Asimetrik savaşın maliyet avantajı

Stratejik açıdan bu gelişmenin öneminin, Hizbullah’ın nispeten ucuz teknolojiler kullanarak düşmana önemli maliyetler yüklemesi olduğu değerlendiriliyor. Asimetrik savaşların karakteristik özelliklerinden birinin, mali kaynak ve teçhizat açısından daha zayıf olan tarafın inisiyatif alarak ve düşük maliyetli teknolojilerden faydalanarak karşı tarafın üstünlüklerini azaltması olduğu belirtiliyor.