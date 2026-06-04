Borçla Savaş Modeli Tartışma Yarattı: ABD’nin Finansman Stratejisi Küresel Dengeleri Zorluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası analiz kuruluşları ve ekonomi uzmanları, ABD’nin artan savunma harcamalarını büyük ölçüde borçlanma yoluyla karşılamasının uzun vadeli sonuçlarına dikkat çekiyor. “Borçla finanse edilen savaş” modeli olarak tanımlanan bu yaklaşımın, hem Amerikan ekonomisi hem de küresel finans sistemi üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Washington yönetimi son yıllarda savunma bütçesini önemli ölçüde artırırken, bu harcamaların büyük kısmı tahvil ihracı yoluyla finanse ediliyor. ABD Hazine tahvillerine olan küresel talep sürse de, faiz oranlarındaki yükseliş ve kamu borcunun milli gelire oranındaki artış, mali sürdürülebilirlik konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Ekonomi çevreleri, yüksek borçlanma düzeyinin iki temel risk barındırdığı görüşünde: İlki, artan faiz yükünün bütçe üzerinde kalıcı baskı oluşturması; ikincisi ise doların rezerv para statüsüne yönelik uzun vadeli güvenin aşınma ihtimali. Özellikle yükselen ekonomilerin alternatif ödeme sistemleri ve yerel para birimleriyle ticaret arayışları, küresel finans mimarisinde kademeli bir dönüşüm sinyali olarak yorumlanıyor.

Jeopolitik uzmanlar ise askeri harcamaların borçla finanse edilmesinin, kısa vadede stratejik esneklik sağlasa da uzun vadede güç projeksiyon kapasitesini sınırlayabileceğini savunuyor. Borç stokunun büyümesi, kriz dönemlerinde mali manevra alanını daraltabilir ve iç siyasi tartışmaları keskinleştirebilir.

ABD’li yetkililer ise ülkenin ekonomik büyüklüğü, finansal derinliği ve doların küresel sistemdeki merkezi rolü sayesinde borçlanma kapasitesinin güçlü olduğunu belirtiyor. Savunma yatırımlarının aynı zamanda teknoloji, istihdam ve sanayi üretimini desteklediği vurgulanıyor.

Ancak küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve yüksek faiz ortamı, bu modelin sürdürülebilirliğine dair soru işaretlerini artırıyor. Analistler, önümüzdeki dönemde savunma harcamaları ile mali disiplin arasındaki dengenin, yalnızca ABD ekonomisi için değil, küresel güç dengesi açısından da belirleyici olacağı görüşünde.