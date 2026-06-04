İsrailli Askerin Babasından Komutanlığa Sert Mektup: “Güney Lübnan Askerler İçin İHA Av Sahasına Döndü”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in güney Lübnan sınırında yürüttüğü askeri operasyonlar sürerken, cephedeki güvenlik koşullarına yönelik eleştiriler ülke içinde tartışma yaratıyor. İsrail Kamu Yayın Kurumu’nun (KAN) haberine göre, bölgede görev yapan bir askerin babası Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e gönderdiği mektupta birliklerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti.

Mektupta, özellikle Hizbullah’ın insansız hava aracı kapasitesinin ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanarak, sınır hattındaki askeri birliklerin sürekli gözetleme ve saldırı riski altında olduğu ifade edildi. Baba, bölgedeki şartları “askerler için adeta bir İHA av sahası” olarak tanımlayarak komutanlıktan daha güçlü koruma önlemleri alınmasını talep etti.

İsrail ordusu son aylarda kuzey cephesinde Hizbullah’ın keşif ve patlayıcı yüklü dronlarıyla gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinin arttığını kabul etmişti. Savunma sistemleri bu saldırıların önemli bölümünü engellese de, düşük irtifa ve sürü taktikleri kullanan İHA’ların tespit edilmesinin her zaman kolay olmadığı belirtiliyor.

Güvenlik uzmanları, modern çatışma ortamında insansız sistemlerin cephe hattındaki askerler için en büyük tehditlerden biri haline geldiğini ifade ediyor. Özellikle küçük ve düşük maliyetli dronların keşif, hedef işaretleme ve doğrudan saldırı amaçlı kullanılmasının geleneksel savunma yöntemlerini zorladığı belirtiliyor.

Mektubun kamuoyuna yansıması, İsrail’de kuzey cephesindeki operasyonların maliyeti ve asker güvenliği konusunda yeni bir tartışma başlattı. Asker aileleri ve bazı siyasetçiler, cephedeki birliklerin daha güçlü hava savunma sistemleri ve elektronik karıştırma ekipmanlarıyla donatılması gerektiğini savunuyor.

İsrail ordusundan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kuzey sınırındaki birliklerin operasyonel faaliyetlerinin ve güvenlik önlemlerinin sürdüğü bildirildi. Analistler, sahadaki insansız hava aracı tehdidinin İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın doğasını önemli ölçüde değiştirdiğine dikkat çekiyor.