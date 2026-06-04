ABD Temsilciler Meclisi’nden İran Kararı: Trump’ın Askeri Yetkilerine Sınır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Kongresi’nde İran politikası üzerine süren tartışmalar yeni bir aşamaya geçti. Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı yürüttüğü askeri faaliyetleri sınırlandırmayı amaçlayan ve Amerikan askerlerinin çatışma alanlarından çekilmesini öngören karar tasarısını onayladı.

Tasarı, Başkan’ın Kongre onayı olmadan İran’a karşı kapsamlı askeri operasyon yürütmesini kısıtlamayı hedefliyor. Metinde, ABD Anayasası’ndaki savaş ilanı yetkisinin Kongre’ye ait olduğu vurgulanırken, yürütmenin askeri adımlarının yasama denetimine tabi olması gerektiği ifade edildi.

Oylama sonucunda tasarıya hem Demokrat hem de bazı Cumhuriyetçi üyelerin destek verdiği belirtilirken, kararın bağlayıcılığı ve Senato’daki akıbeti merak konusu oldu. Senato’dan geçmesi ve Başkan tarafından imzalanması halinde kararın yürürlüğe gireceği; aksi durumda ise veto sürecinin devreye girebileceği ifade ediliyor.

Beyaz Saray cephesinden yapılan ilk değerlendirmelerde, Başkan’ın başkomutan sıfatıyla ulusal güvenliği koruma yetkisinin sınırlandırılmasının “yanlış bir adım” olduğu savunuldu. Yönetim, İran’dan gelebilecek tehditlere karşı hızlı ve esnek askeri karar alma mekanizmasının korunması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, bu oylamanın yalnızca İran politikasını değil, ABD’de savaş yetkilerinin sınırları konusundaki anayasal tartışmayı da yeniden alevlendirdiğini vurguluyor. Son yıllarda farklı yönetimler döneminde askeri operasyonların Kongre onayı olmadan genişletilmesi, iki parti arasında zaman zaman gerilime yol açmıştı.

Kararın, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı ve bölgedeki müttefikleriyle ilişkileri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek. Washington’da gözler şimdi Senato’daki oylama sürecine çevrilmiş durumda.