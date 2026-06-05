Yemen Devrim Lideri El-Husi’den bölge aktörlerine “Amerikan tuzağı” uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Devrim Lideri Abdulmelik el-Husi’nin, Gadir-i Hum Bayramı ve Velayet Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, Yemen halkına ve İslam dünyasına yönelik önemli mesajlar verdiği aktarılıyor. El-Husi’nin, Gadir olayının tarihçiler ve hadis âlimleri arasında ittifakla kabul edilen sabit bir tarihi gerçek olduğunu ve bunun dinin tamamlanmasının bir kanıtı niteliği taşıdığını vurguladığı belirtiliyor. Konuşmada, bu tür dini vesilelerin Müslümanların kimliklerini korumaları ve Allah’ın nimetlerine şükretmeleri açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

“Yahudi ve Hristiyanlara bağımlılık büyük bir risktir”

El-Husi’nin konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden birinde, Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlara olan bağımlılığına dair ciddi uyarılarda bulunduğu kaydediliyor. Ona göre, Yahudiler ve Hristiyanlarla işbirliği yapmak ve onların yanında yer almak, ümmet için “çok büyük bir risk” olarak değerlendiriliyor. Düşmanlara bağımlı olmanın, ümmeti doğal olarak tağutun egemenliği altına sokacağı ve onu ilahi otoriteden uzaklaştıracağı ifade ediliyor. Bu durumun, ümmeti zayıflattığı, parçaladığı, aşağıladığı ve çarpıttığı öne sürülüyor.

Bölgesel rejimlerin ABD’ye bağımlılığı eleştiriliyor

El-Husi’nin, bazı Arap ve İslam ülkelerindeki yönetimlerin ABD ve İsrail’e olan bağımlılığını sert bir dille eleştirdiği aktarılıyor. Konuşmada, birçok rejimin hayatın her alanında “siyonist dikte” aldığı ve uyguladığı iddia ediliyor. Gözlemcilere göre El-Husi, bu durumu şu örnekle somutlaştırıyor: Bir ülkenin başbakan adayının ABD tarafından kabul edilip edilmemesinin, “meşruiyet” kriteri haline geldiği belirtiliyor. Donald Trump’ın Irak’ta Nuri el-Maliki’nin başbakanlığına açıkça itiraz ettiği ve Maliki’nin adaylıktan çekildiği hatırlatılıyor. Böylece “meşruiyet” kavramının, ABD nezdindeki kabul edilebilirlikle iç içe geçtiği bir tablo çiziliyor.

“Mekke ve Medine dahi güvende değil”

El-Husi’nin konuşmasında, siyonist tehdidin sadece Mescid-i Aksa ve Kudüs ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda Mekke, Medine ve Beytullah gibi diğer İslam kutsal mekanlarının da bu tehdit altında olduğu vurgulanıyor. Siyonistlerin bu kutsal mekanlara karşı tutumunun, Mescid-i Aksa ve El-Halil Camii’ne yaptıklarından farklı olmayacağı iddia ediliyor. Bu değerlendirme, bölgedeki tüm Müslümanları doğrudan ilgilendiren geniş bir güvenlik kaygısı olarak yorumlanıyor.

Filistin, Lübnan ve İran’a destek

Konuşmanın devamında El-Husi’nin, Filistin, Lübnan ve İran’a yönelik saldırılara karşı net bir duruş sergilediği aktarılıyor. Yemen’in, “Direniş, Cihad ve Kudüs Ekseni”ndeki kardeşleriyle tam bir koordinasyon içinde olduğu ifade ediliyor. Düşmanların, “Büyük İsrail” kurma ve “Ortadoğu’yu değiştirme” projeleri kapsamında tüm İslam ümmetine yönelik tehditlerine karşı Kuran’i bir yaklaşım benimsendikleri belirtiliyor. Yemen Devrim Lideri’nin, düşmanlarla mücadele için her türlü tırmanma aşamasına hazır olduklarını vurguladığı kaydediliyor.

Bölgesel aktörlere “savaş tuzağı” uyarısı

El-Husi’nin konuşmasını sonlandırırken, bölgedeki tüm akım ve taraflara yönelik önemli bir tavsiyede bulunduğu aktarılıyor: “ABD’nin, siyonist düşmana hizmet eden bir savaşa girmek için kurduğu tuzağa düşmekten kaçının.” ABD’nin, bazı bölgesel akımları ve tarafları, siyonist Yahudilere hizmet eden topyekün bir savaşa sürüklemeye çalıştığı, bunun kendileri için ciddi riskler taşıdığı ifade ediliyor. El-Husi’ye göre, böyle bir savaşın sonucunun “kayıp, utanç, aşağılanma ve ağır sonuçlar” olacağı değerlendiriliyor. Bu uyarı, bölgedeki tansiyonun yükseldiği bir dönemde, ABD’nin olası askeri maceralarına karşı ihtiyatlı olunması gerektiği şeklinde yorumlanıyor.