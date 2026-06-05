Hizbullah misillemelere devam ediyor: 6 Merkava tank imha edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullahı, 5 Haziran Perşembe günü yayımladığı bir dizi ayrı açıklamayla, güney Lübnan'daki tarihi Şkif Kalesi (Beaufort Kalesi) çevresinde İsrail ordusuna ait altı adet Merkava tankını imha ettiğini duyurdu. Örgütten yapılan açıklamalarda, tankların farklı zaman dilimlerinde güdümlü füzeler ve Ababil tipi patlayıcı dronlarla vurulduğu belirtildi.

Hizbullah'ın açıklamalarına göre, saldırılar İsrail'in ateşkes ihlalleri ve çok sayıda Lübnanlının hayatını kaybetmesi ya da yaralanması nedeniyle gerçekleştirildi. Örgüt ayrıca el-Adayse beldesindeki el-Uveyza tepelerinde yeni kurulan bir İsrail askeri üssünü patlayıcı dronlarla hedef aldığını, Nimr el-Cemel üssündeki askeri araç ve asker toplanma merkezini iki dronla vurduğunu ve Yahmar eş-Şkif beldesi çevresindeki bir lojistik destek merkezini iki gelişmiş dronla hedef aldığını duyurdu. İslami Direniş savaşçılarının tarihi Şkif Kalesi çevresinde toplanan işgal askerlerini topçu ateşiyle hedef aldığı da ifade edildi.

İsrail ordusunun kayıpları kabul ettiği ve Beaufort bölgesindeki militanları hedef aldığını doğruladığı aktarılıyor. İsrail medyasına göre bölgede "zorlu" bir saldırıya maruz kalan askeri birlikte zayiat olduğu bildiriliyor. Ynetnews'in haberine göre, 21 yaşındaki tank subayı Yüzbaşı Eitan Shmuel Lamberg, Hizbullah'ın tank karşıtı füzesiyle vurulan bir tankta hayatını kaybetti. Olayın, ABD arabuluculuğunda ateşkesin uygulanması konusunda anlaşma sağlandıktan saatler sonra Litani Nehri'nin kuzeyinde meydana geldiği kaydediliyor.

Çatışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve Hizbullah'ın "tüm ateşi durdurmayı" kabul ettiğini duyurmasından günler sonra yoğunlaştı. Ancak Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın, İsrail askerlerinin Lübnan topraklarındaki varlığının devam ettiği bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirttiği kaydediliyor.

Bölgedeki durumun giderek daha kırılgan bir hal aldığı gözlemleniyor. Hizbullah tarafından ateşkes anlaşması reddedilirken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Lübnan'da "güvenlik bölgesi" oluşturma planını ve gerekli görüldüğü takdirde ABD desteğiyle saldırı düzenleme hakkını saklı tutacaklarını duyurduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, bölgedeki gerginliğin düşürülmesi çağrılarını yinelerken, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) 4 Haziran'da Lübnan'ın güneydoğusundaki Mecdelun kenti yakınlarında bir barış gücü askerinin havan topu saldırısında hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını duyurduğu hatırlatılıyor. UNIFIL'in, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini vurguladığı aktarılıyor