Devrim Lideri Mucteba Hamanei'den Gadir Hum Bayramı nedeniyle 2000 kişiye af ve ceza indirimi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamanei'in, Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle iki binden fazla mahkum hakkında af veya ceza indirimi ile dönüşüm kararı aldığı açıklandı. Resmi haber ajansı Mehr'in bildirdiğine göre, Lider Yargıtay Başkanı Hüccetü'l-İslam vel-Müslimin Ecei'nin bu yöndeki talebini olumlu karşıladı.

Söz konusu affın veya ceza indiriminin, genel ve devrim mahkemeleri, silahlı kuvvetler yargı teşkilatı ve devlet disiplin kurullarında hüküm giymiş iki bin kişiyi kapsadığı kaydediliyor. İlgili kararın, dini bayramlar vesilesiyle sıklıkla başvurulan geleneksel bir uygulamanın parçası olduğu belirtiliyor.

Gözlemciler, bu tür af kararlarının toplumsal uzlaşıya katkı sağlama ve mahkumların yeniden topluma kazandırılması amacı taşıdığı şeklinde değerlendiriliyor. İran yargı sisteminde zaman zaman dini ve milli bayramlarda benzer af veya ceza indirimi kararlarının alındığı hatırlatılıyor.