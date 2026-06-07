Savunma Sanayisinde Yeni Hamleler: Leonardo Körfez’e Açılıyor, BAE’li Edge İtalyan Şirketi Satın Alıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa ve Körfez ülkeleri arasında savunma sanayii alanındaki iş birlikleri yeni anlaşmalarla genişliyor. İtalyan savunma devi Leonardo’nun Kuveyt ve Suudi Arabistan’a yönelik milyonlarca dolarlık yeni savunma sistemleri satışına imza attığı belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli teknoloji ve savunma şirketi Edge’in de İtalya’da önemli bir satın alma hamlesi yaptığı ifade edildi.

Savunma kaynaklarına göre Leonardo’nun Körfez ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar; radar sistemleri, elektronik harp çözümleri ve askeri havacılık ekipmanlarını kapsıyor. Şirket son yıllarda Orta Doğu pazarında özellikle hava savunma, gözetleme ve askeri helikopter sistemleriyle varlığını güçlendirmeye çalışıyor.

Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet destekli savunma ve teknoloji gruplarından Edge’in de İtalya merkezli CMD şirketini satın alma sürecine girdiği bildirildi. CMD, özellikle insansız hava araçları için geliştirilen motor teknolojileri ve küçük ölçekli havacılık güç sistemleriyle tanınıyor.

Uzmanlar, Edge’in bu satın almayla dron teknolojilerinde kritik bir bileşen olan motor üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Körfez ülkeleri son yıllarda insansız sistemler ve yerli savunma üretimi alanında ciddi yatırımlar yapıyor.

Avrupa ile Körfez ülkeleri arasındaki savunma iş birlikleri son dönemde hız kazanırken, bölgedeki güvenlik dinamikleri ve teknoloji transferi konuları da uluslararası savunma pazarında rekabeti artırıyor. Analistler, hem Leonardo’nun satış anlaşmalarının hem de Edge’in satın alma hamlesinin, Orta Doğu merkezli savunma sanayisinin küresel tedarik zincirindeki rolünü daha da güçlendirebileceğini ifade ediyor.