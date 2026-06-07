İsrail Medyasından Çarpıcı İtiraf: “Hizbullah’ın Patlayıcı Dronlarına Karşı Çözüm Yok”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında yayımlanan son analizler, Lübnan sınırındaki güvenlik dengelerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler içeriyor. Bazı İsrail gazeteleri ve güvenlik yorumcuları, Hizbullah’ın patlayıcı yüklü insansız hava araçları (İHA) kapasitesinin İsrail ordusu için giderek daha ciddi bir tehdit haline geldiğini yazdı.

Haberlere göre özellikle düşük irtifada uçan ve tespiti zor olan kamikaze dronlar, sınır hattındaki askeri noktalar ve altyapı için önemli bir risk oluşturuyor. İsrail’in gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen küçük ve düşük maliyetli dronlara karşı tam anlamıyla etkili bir çözüm geliştirmekte zorlandığı belirtiliyor.

Güvenlik çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, mevcut savunma sistemlerinin büyük füze ve roket tehditlerine karşı tasarlandığı, küçük insansız araçlara karşı ise daha farklı ve maliyet etkin yöntemlere ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Bazı uzmanlar, bir dronu düşürmek için kullanılan pahalı savunma mühimmatının ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiyor.

İsrail medyasındaki yorumlarda ayrıca sorunun yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi boyutunun da bulunduğu vurgulandı. Lübnan sınırındaki gerilimin kalıcı şekilde azaltılmasına yönelik bir diplomatik çerçevenin henüz ortaya çıkmamasının, güvenlik risklerini artırdığı belirtiliyor.

Son aylarda İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar ve gerilim sık sık gündeme gelirken, askeri analistler insansız sistemlerin bölgedeki çatışma dinamiklerini hızla değiştirdiğini ifade ediyor. Bu gelişmelerin, gelecekteki olası çatışmalarda dron teknolojisinin belirleyici rol oynayabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.