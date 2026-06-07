İsrail işgal ordusu, Lübnan’ın güneyinde 1 subay ve 1 askerinin öldüğünü açıkladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Komando Tugayına bağlı Egoz Birliğinde bölük komutan yardımcısı olarak görev yapan 23 yaşındaki Yüzbaşı Şahar Cemla’nın, birkaç gün önce Lübnan’ın güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ağır yaralandığı ve aldığı yaralar nedeniyle bugün öldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Givati Tugayına bağlı Şaked Taburunda görev yapan 21 yaşındaki Çavuş Ohad Yaari'nin de Lübnan’ın güneyinde “operasyonel faaliyet” sırasında “kasıtsız ateş açılması” sonucu öldüğünü duyurdu.

Olayın ayrıntılarının incelendiği ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

İsrail işgal ordusunun verilerine göre, 28 Mart'tan bu yana Lübnan’a yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 30’a çıktı.

4 işgal askeri yaralandı

Siyonist İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın patlayıcı yüklü İHA ile düzenlediği operasyonda yaralanan 4 yedek askerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailelerinin bilgilendirildiği ifade edildi.

İşgali sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın İHA saldırılarını önlemede başarısız olan Siyonist İsrail, bunun için farklı çözüm arayışlarına yönelmişti.