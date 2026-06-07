WSJ: Uluslararası Şirketler Küba’dan Çekilmeye Başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile Küba arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi, uluslararası şirketlerin ülkedeki yatırımlarını gözden geçirmesine yol açtı. The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Trump yönetiminin Havana’ya yönelik ekonomik ve siyasi baskıyı artırması, bazı yabancı firmaların Küba’dan çekilme kararını hızlandırdı.

Haberde, özellikle turizm, enerji ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yeni yaptırım riskleri ve finansal kısıtlamalar nedeniyle ülkedeki projelerini askıya aldığı ya da operasyonlarını küçülttüğü belirtildi. ABD yaptırımlarının genişletilmesi ihtimali ve uluslararası bankacılık işlemlerindeki zorlukların yatırım ortamını daha da belirsiz hale getirdiği ifade ediliyor.

Küba ekonomisi son yıllarda turizm gelirlerindeki dalgalanmalar, enerji arzındaki sıkıntılar ve finansman sorunlarıyla mücadele ediyor. Uluslararası şirketlerin çekilmesi, özellikle turizm ve hizmet sektörlerinde yeni yatırım akışını zayıflatabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Ekonomi uzmanları, Washington’un Havana üzerindeki baskısını artırmasının yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ticari sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. ABD yaptırımlarına maruz kalma riskinden kaçınmak isteyen çok uluslu şirketlerin daha temkinli davranmaya başladığına dikkat çekiliyor.

Küba yönetimi ise yabancı yatırımların ülke ekonomisi için kritik önemde olduğunu vurgulayarak uluslararası ortaklıkları sürdürme çağrısını yineliyor. Ancak mevcut jeopolitik atmosferin, kısa vadede yeni yatırımların önünü zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.