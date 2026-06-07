Siyonist İsrail'in Lübnan'a geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 3'ü asker 14 kişi şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Nebatiye kentine bağlı Hardali-Kefr Tebnit yolu üzerinde seyreden askeri aracı hedef aldığı saldırıda Tuğgeneral Visam Sabra, Yüzbaşı Eli el-Huri ve asker Hüseyin Abdülali Gazal'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, işgalci İsrail'in tekrarlanan saldırılarıyla, Lübnan'ın istikrarını yeniden tesis etme, kapsamlı ateşkesi sağlama ve işgal altındaki topraklardan çekilme yönündeki çabaları sekteye uğratmanın amaçlandığı ifade edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye ilçesine bağlı Haruf beldesinde Siyonist İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıda bir kadın şehit oldu. Aynı beldeye düzenlenen bir diğer saldırıda da bir kişi katledildi. Bölgeye ulaşmaya çalışan "Er-Risale" derneğine bağlı 3 sağlık görevlisi, ikinci bir İHA saldırısında yaralandı.

Sayda ilçesine bağlı Seksekiye beldesine düzenlenen hava saldırısında da ilk belirlemelere göre 6 kişi şehit edildi, 4 kişi yaralandı. Sur ilçesinde Abbasiye ana yolunda bir motosikletin İHA ile hedef alınması sonucu bir kişi şehadete ulaştı.

Aynı ilçeye bağlı Cüveyya beldesine düzenlenen saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde motosikletin hedef alındığı saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti. Böylece, İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.