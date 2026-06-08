İran Gerilimi İsrail’de Hayatı Durdurdu: Okullar Kapandı, Toplu Etkinlikler Yasaklandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile artan askeri gerilimin ardından İsrail genelinde günlük yaşamı etkileyen geniş çaplı güvenlik tedbirleri yürürlüğe girdi. Yetkililer, güvenlik riski nedeniyle eğitim kurumlarının geçici olarak kapatıldığını ve kamuya açık toplu etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde “kısıtlı faaliyet” uygulamasına geçildiği bildirildi. Bu kapsamda okullar ve üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilirken, büyük kalabalıkların bir araya geldiği etkinliklerin düzenlenmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca birçok bölgede kamu kurumları ve özel işletmeler için de faaliyet sınırlamaları getirildi. Yetkililer, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması ve acil durum uyarılarını takip etmesi çağrısında bulundu.

Güvenlik önlemlerinin, İran’ın son dönemde gerçekleştirdiği saldırılar ve olası yeni tehditler nedeniyle alındığı ifade edilirken, hava savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulduğu bildirildi. İsrail ordusunun da ülkenin farklı noktalarında savunma hazırlıklarını artırdığı kaydedildi.

Uzmanlar, alınan önlemlerin hem olası yeni saldırılara karşı sivil kayıpları azaltmayı hem de kritik altyapıyı korumayı amaçladığını belirtiyor. Yetkililer ise durumun gelişmelere bağlı olarak yeniden değerlendirileceğini ve güvenlik riskinin azalması halinde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılabileceğini ifade ediyor.