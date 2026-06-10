Soğuk Savaş’ın Gizli Projesi: ABD Sivrisinekleri Silah Olarak Test Etmiş

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yeni yayımlanan ve gizlilik derecesi kaldırılan resmi belgeler, Soğuk Savaş döneminde ABD’nin biyolojik savaş kapasitesini genişletmek amacıyla sıra dışı yöntemler üzerinde çalıştığını gösterdi. Belgelerde, sivrisineklerin potansiyel bir askeri araç olarak değerlendirilmesine yönelik araştırmaların detayları yer alıyor.

Arşiv kayıtlarına göre, ABD ordusu 1950’li ve 1960’lı yıllarda yürüttüğü bazı programlarda sivrisineklerin hastalık taşıma kapasitesini inceleyerek bunların askeri operasyonlarda kullanılıp kullanılamayacağını araştırdı. Projelerde özellikle böceklerin kontrollü şekilde çoğaltılması, taşınması ve belirli bölgelere yayılması gibi senaryolar üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Belgelerde, araştırmaların yalnızca teorik çalışmalarla sınırlı kalmadığı, belirli test alanlarında sahaya yönelik deneylerin de gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Amaç, sivrisineklerin geniş bir alana hızla yayılabilme özelliğinden yararlanarak düşman bölgelerinde sağlık sistemini zorlayacak biyolojik etkiler oluşturup oluşturamayacağını değerlendirmekti.

Uzmanlar, Soğuk Savaş yıllarında ABD ve Sovyetler Birliği arasında biyolojik ve kimyasal savaş kapasitesi konusunda yoğun bir rekabet yaşandığını hatırlatarak, söz konusu çalışmaların dönemin askeri stratejilerinin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak bu tür projelerin etik ve uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalar doğurduğu da vurgulanıyor.

Belgelerin kamuoyuna açılması, Soğuk Savaş döneminde yürütülen gizli biyolojik araştırmaların kapsamına dair yeni soruları da beraberinde getirirken, askeri tarihçiler bu tür programların dönemin güvenlik anlayışını ve teknolojik arayışlarını anlamak açısından önemli ipuçları sunduğunu ifade ediyor.